Esto dijo Angélica Fuentes de Jorge Vergara en su regreso a México

Tras una ausencia de cuatro años en México, Angélica Fuentes concedió una entrevista para En EF y Por Adela de El Financiero. En ella, Adela Micha cuestionó a la empresaria sobre quien fuera su pareja durante ocho años, Jorge Vergara, quien falleció este viernes de un paro cardiorrespiratorio.

“Llegamos a un acuerdo en la parte comercial y de los negocios, llegamos a un acuerdo y toda la parte del conflicto empresarial (…) Muy pocas veces hablamos después, algunas veces para la otra persona es muy difícil aceptar cuando la otra persona ya no está en relación”, dijo.

El enfrentamiento legal entre ambos empresarios se dio después que Vergara acusara a Fuentes del desvío de 72 millones de dólares de sus cuentas en HSBC, Santander y Banco JP Morgan, según Proceso.

El acuerdo al que hizo referencia Fuentes suspendió nueve órdenes de aprehensión en contra de Fuentes, que se retiraron después del pago de 60 millones de dólares de Vergara a la empresaria. A cambio, Fuentes devolvió al dueño de las Chivas acciones de Grupo Omnilife y pagarés por unos 100 millones de dólares, de acuerdo con información de Milenio y ESPN.

Fuentes vivió en Estados Unidos desde abril de 2015, luego de ser destituida como directora general del Grupo Omnilife por el que era entonces su esposo.

Luego de los conflictos con su expareja, quien la acusó de supuestas irregularidades en el manejo de dicha compañía, la empresaria decidió continuar trabajando.

“Mi vida no se detuvo, pero cuando pasé por todo el conflicto, que fue muy público, tuve dos opciones: meterme en las cobijas y llorar hasta que pasara el tsunami, porque lo que me pasó fue un tsunami, o seguir avanzando y opté con lo segundo. Porque me elegí a mí, elegí a mis hijas y seguí trabajando”, sostuvo la empresaria de 56 años.

Angélica Fuentes y Jorge Vergara se casaron en 2008 y de su matrimonio nacieron dos hijas: Valentina y María Ignacia Vergara Fuentes. Ambos se enfrascaron en una batalla legal la custodia de las menores de edad.

Jorge Vergara, fundador y presidente del Consejo de Grupo Omnilife y dueño del Club Deportivo Guadalajara, murió este viernes en Nueva York. Su hijo, Amaury Vergara, señaló que el servicio fúnebre se llevará en Guadalajara.