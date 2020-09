Este gimnasio te permite congelar tu membresía por 30 días en la CDMX

La cadena de gimnasios Smart Fit ofrece a sus usuarios congelar hasta por 30 días el cobro de su membresía en al Ciudad de México, esto para aquellos que todavía no se sientan en la confianza de regresar a usar las instalaciones.

A partir del lunes 21 de septiembre, las autoridades de la Ciudad de México le permitieron a los gimnasios volver a operar, tras el cierre de sucursales que hicieron desde abril por la pandemia del coronavirus; sin embargo este retorno es sin el área de cardio y clases grupales.

“Los usuarios de grupo de riesgo no pueden volver, nos encantaría, pero es algo que no podemos permitir, es un tema pensado en salud, y también independientemente de ellos si todavía no se sienten cómodos de volver lo que estamos ofreciendo es que puedan congelar su membresía por un periodo de tiempo de hasta 30 días”, comentó en entrevista Oriol Cortés, director de Smart Fit México.

Esta suspensión del cobro se tiene que hacer desde alguna de las 63 sucursales que tienen en la capital del país, pues todavía están habilitando la posibilidad de poder hacerlo vía telefónica o desde el portal.

“Mucha gente ha tenido miedo, pues desafortunadamente por falta de información y desconocimiento han dicho que los gimnasios no son seguros, y sí han aumentado las cancelaciones, algo que no solo ha pasado en México, también a nivel mundial”, señaló el directivo.

Un estudio realizado por UKACTIVE en Inglaterra demostró que de mil 300 gimnasios, con una afluencia de 8 millones de visitas, se presentaron solo 26 casos de contagio, lo que equivalen al 0.002 por ciento. Mientras que una investigación en Estados Unidos comprobó que de 11.5 millones de asistentes a gimnasios post-covid, se detectaron 513 casos, es decir el 0.004 por ciento.

Cortés adelantó que en próximos meses la cadena se digitalizará con diversas aplicaciones móviles.

“Seguiremos con las clases en redes sociales y para finales del año lanzaremos una app solo para nuestros usuarios, esperamos que sea finales de noviembre, donde el nutriólogo te atenderá a distancia y rutinas, es hacia donde queremos llevar a Smart Fit”, concluyó el directivo.