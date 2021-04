Este es el libro de Trump que Slim recomendó leer

Carlos Slim recomendó leer el libro Crippled America, escrito por Donald Trump, para entender cómo negociar con el presidente de Estados Unidos, al afirmar que no hay sorpresas ni secretos en su política. “Donald Trump dice que no tiene tiempo de ser políticamente correcto. Hay que entender estas circunstancias y estrategias. El presidente de Estados Unidos está haciendo un cambio, es un gran negociador”, afirmó el millonario mexicano en rueda de prensa.

Crippled America, el libro lanzado en 2015 fue escrito por el entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, y en resumen da cabida a las diversas declaraciones públicas, entre ellas algunas contra el expresidente Obama y los medios, además de que enumera sus planes a futuro como presidente.

La publicación Crippled America o América lisiada, que desató críticas debido a que Trump gastó 50 mil dólares de su campaña en comprar copias y regalarlas con un kit de tazas y playeras que tenían grabado su slogan, no deja fuera a México. Unos de los puntos a destacar del libro es que Trump describe a los indocumentados como personas honestas y trabajadoras que buscan las mejores oportunidades para ellos y para sus familias, asegurando que son la vasta mayoría. Sin embargo, en otro segmento Trump describe, como lo ha hecho antes, a los mexicanos como violadores y asesinos. Aunado a esto declara que Estados Unidos es una tierra prometedora, y termina haciendo una pregunta; "¿Por qué no quisieran las personas honestas venir aquí y hacer una vida mejor para ellos y sus niños?", se lee en el libro.

Dentro de las páginas del libro Trump se describe como una persona vulnerable, que sufrió de ataques de 'políticos veteranos' hacia su persona, particularmente por su cabello. Además se considera como una persona que hace comentarios escandalosos para darle a la gente lo que quiere. "Traeré de vuelta a América, para hacerla grande y próspera, me aseguraré de que nuestros aliados nos respeten y que nuestros enemigos nos teman", menciona Trump en su libro. Por otro lado, asegura que él no jugará el mismo juego que los políticos llevan haciendo por décadas y afirma que él tomará acciones y no palabras, además de que no permitirá que las personas que hacen lobbying dicten sus leyes, "Yo no seré comprado" ,declaró Trump.

Lo que quizás nos dé una pista del porqué de su gabinete es que Trump menciona que suele encontrar a "las mejores personas del mundo y hago lo que se necesita hacer para contratar a esas personas y dejo que hagan (esas cosas para las que son buenas), les pago bien y los mantengo trabajando para mí", menciona el mandatario en su libro. Ahora que ya es político, declara en su libro que es tonto cuando le preguntan sobre todo, pues menciona que tener una respuesta para cada problema es absurdo. "Cuando escuchas hablar a los políticos leyendo sus respuestas preparadas, todos lo creen porque son expertos, pero lo que dicen nunca sucede", asegura.

Dentro de las páginas que componen el libro menciona algunas acciones que él hará como presidente, como acelerar el sistema educativo, reformar el sistema de salud y regresar los empleos a Estados Unidos "cerrando nuestras puertas a los inmigrantes ilegales y presionando a las empresas para que produzcan sus bienes en casa", declara Trump. En cuanto a temas políticos, Trump comenta en su libro que él cambió de partido hace poco tiempo, cuando se dio cuenta de lo que los demócratas estaban haciéndole al país, por lo que ahora él se describe como un 'republicano conservador con un gran corazón'. Con respecto a su negativa al Obamacare, Ley para la Protección de Pacientes y Cuidados de la Salud Asequibles firmada promulgada por Barack Obama en 2010, Trump menciona que antes él estaba de acuerdo con un sistema de atención de salud de pago único, base del Obamacare, pero que ahora los tiempos han cambiado y que es algo a lo que ya no le sentido.

