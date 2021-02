Estas marcas de 'papitas' tienen más grasa y sodio del que revelan: Profeco

Si te gusta botanear con 'papitas', esta nota te interesa. La Procuracuría Federal del Consumidor (Profeco) reveló este viernes que algunas marcas de papas fritas contienen exceso de sodio, lo cual puede perjudicar tu salud, y otras no cumplen con lo que dicen en sus empaques.

La dependencia destaca que el alto consumo de alimentos fritos es un factor de riesgo para la salud por la cantidad de grasa que contienen.

En su estudio, publicado en la Revista del Consumidor, la Profeco analizó 23 productos elaborados a base de papas fritas en aceite con o sin sal.

¿Qué encontró la Profeco?

Las papas Ruffles original, Sabritas original, Sabritas receta crujiente! clásicas, y Chip's Sal de Barcel contienen grasas trans. Estos productos, además, están por debajo de los valores para ostentar un sello de advertencia.

"Los nuevos lineamientos de etiquetado establecen que estas grasas no rebasarán el 1 por ciento del aporte calórico para exhibir algún sello de advertencia", indica la revista.

En tanto, las marcas Granny Goose Papas fritas con sal y las 7 Eleven Select Original no comprueban sus etiquetados. En el caso de las primeras, no demuestran el símbolo Kosher, y las segundas no demuestran las leyendas "Hechas con papas frescas de granja" y "con la cantidad perfecta de sal". Por esto, son sujetos a actos administrativos por infracciones a la Ley.

La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es no consumir más de 5 gramos de sal al día, lo que equivale a 2 gramos de sodio, puntualiza la Profeco. En este sentido, el nuevo etiquetado indica que un alimento sólido que contenga 350 mg o más en 100 gramos de producto deberá ostentar el sello de exceso de sodio.

En tanto, la dependencia compartió en esta publicación 'El detector de sodio', con el fin de que las y los consumidores tomen en cuenta el contenido de sodio de los alimentos procesados que compran.

Las Master Chips de 50 gramos, por ejemplo, contienen 39 por ciento más de sodio, mientras que las Kettle Botana papas fritas con sal y vinagre de 142 gramos tienen el 37 por ciento más. Las Totis Pap's Onduladas y Totis Pap's Corte Casero, de 170 gramos cada presentación, contienen 30 y 29 por ciento más de sodio, indica el detector.

También señala que el consumo de socio en exceso puede ocasionar accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares, disminución de la cantidad de calcio en el organismo y función inadecuada de los riñones.

