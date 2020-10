Esta es la 'fórmula mágica' para que un destino turístico sea atractivo

Dario Flota, director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), refirió este miércoles las claves para que un destino turístico sea atractivo.

En la primera edición del foro Global Travel: retos sin precedente de El Financiero Bloomberg, recordó que en México hay más de 40 estructuras diferentes para la promoción turística: "hay estados que no tienen una secretaría, en algunos es solo una subsecretaría, hay fideicomisos, fondos mixtos y deferentes formatos que funcionan para esta industria".

Señaló que independientemente de la estructura legal u operativa de estas oficinas, para que las mismas puedan cumplir con su cometido de promoción turística necesitan:

-Contar con los fondos para poder hacer la promoción.

- Tener un equipo de gente talentosa que pueda entender las necesidades de comunicación de los atractivos con los que se cuenta y hacer celos llegar de manera efectiva al mercado que interesa.

-Contar con una estrategia capaz de ver que cada uno de los destinos requiere de un enfoque particular, no solo dirigirse al mercado de alto poder adquisitivo. "En destinos tan variados como los que tenemos en Quintana Roo, cada uno requiere de un enfoque particular porque los visitantes de Holbox no son los mismos que los de Bacalar ni los de Cozumel con los de la Cancún y la Riviera Maya", ejemplificó.

-Trabajar en conjunto con el sector privado para ver cómo va creciendo el destino, hacia dónde se orienta y como puede unir esfuerzos para tener el tipo de turistas que necesitan.

De cara a la pandemia de coronavirus (COVID-19), la Inversión Extranjera Directa Turística (IEDT) cayó 30.9 por ciento anual en el primer semestre (1S) de 2020, comparado con la mitad del 2019.

