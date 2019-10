Esta es la ‘fórmula’ de Coca-Cola para tener más mujeres líderes

En la actualidad cada vez más mujeres ocupan posiciones de liderazgo en las empresas, pero el porcentaje de tomadoras de decisiones aún sigue siendo menor al de los hombres, situación que es posible cambiar, de acuerdo con Lisa Chang, Jefa de Personal a nivel global de The Coca Cola Company.

Dentro de la empresa existe la meta de que el 50 por ciento de las decisiones y del liderazgo corporativo dependa de mujeres, y según Chang es una tarea en la que se avanza, aunque para la que aún hay trabajo por hacer.

“Coca Cola está comprometida a lograr un balance de género en la organización, lo que significa que tenemos la aspiración de ser liderados en un 50 por ciento por mujeres en el futuro”, dijo en entrevista para El Financiero.

“Creemos que estamos avanzando al respecto, pero pasamos por un periodo particular en el mundo porque tenemos ya al 50 por ciento de nuestra población que son mujeres actualmente, pero en el área de liderazgo el número es mucho menor”, agregó.

De acuerdo con el Informe 2019 del Instituto Global McKinsey, si bien cada vez más empresas dan puestos de liderazgo a las mujeres aún hay una brecha por cerrar. Por cada 100 hombres que son promovidos o contratados en puestos gerenciales, sólo 72 mujeres son ascendidas o contratadas.

El mismo informe, pero de 2015, señala que la igualdad de género laboral aportaría hasta 28 billones de dólares al PIB global para 2025.

Para alcanzar la meta e inspirar a las jóvenes mujeres a convertirse en tomadoras decisiones se requieren cambiar algunos paradigmas que afectaban a las mujeres en el pasado, explicó Chang.

La ejecutiva, por ejemplo, contó que su hija, quien recién se graduó como Ingeniera, tuvo que lidiar con algunos estereotipos y barreras sobre las carreras que se creía que eran únicamente para hombres.

“Cuando miro al pasado sobre lo que fue la niñez de mi hija, veo muchos indicadores sociales que guiaban a las mujeres a carreras que estaban fuera de materias como Ciencia, Tecnología, Ingeniería, entre otras", dijo.

Lo primero que se requiere para cambiar lo anterior e inspirar a las mujeres y jóvenes universitarias a ser líderes es hacerles ver que no hay imposibles, siempre y cuando no olviden trabajar duro y mantenerse perseverantes.

"Debemos hacerles saber que es posible y proveerles herramientas en el camino para que puedan conseguir sus objetivos", señaló.

Otro consejo de la experta en manejo de personal y liderazgo es aprender a escuchar, y no únicamente cuando se alcanza la cima, sino en el camino.

“Asegúrense de tener mentores y personas a las que puedan acudir cuando empiecen a dudar de sí mismas, gente de quien puedan obtener coraje, apoyo y advertencias. Esas personas serán muy muy importantes en el camino si es que ella quiere lograr sus aspiraciones”, indicó.

También aconseja ser auténticas y no pretender ser alguien distinto con la intención de encajar con un puesto o grupo de trabajo, ya que las personas no siguen a líderes que no son genuinas.

“Habrá momentos en tu carrera en los que sientas que debes cambiar quien eres para ser alguien. Verás el comportamiento de algunos otros líderes y pensarás ‘ok yo debo de ser de esa forma porque así es como luce el éxito’, pero no es lo que tú eres o cómo te comportas”, dijo.

“Entonces, no lo hagas, debes de ser auténtica. Y si no es lo que quieren de un líder entonces no es el tipo de liderazgo para ti”, concluyó.

En 2018, la participación de empresarias en el mundo aumentó 6 por ciento en comparación con 2017 y por cada 10 hombres que emprenden un negocio hay 8 mujeres que lanzan una empresa o startup, según datos de Global Entrepreneurship Monitor.