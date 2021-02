Es la peor crisis que hemos vivido: 9 frases de restauranteros sobre los cierres por la pandemia

Este jueves se realizó el EF MEET POINT. Restaurantes: ¿Ayuno al borde de la inanición?, en el que participaron Ricardo Añorve, CEO y fundador de Sonora Grill Group; Manolo Ablanedo, director de comunicación y Marketing de Grupo Fisher’s; y Germán González, presidente y fundador de Maison Kayser México y España.

En este foro moderado por Susana Sáenz, conductora de El Financiero Bloomberg, se habló sobre los problemas que ha enfrentado la industria restaurantera ante los cierres por la pandemia de COVID-19 y principalmente en la Ciudad de México y Estado de México por el regreso al semáforo rojo.

Germán González

1.- "Ha sido la peor crisis que hemos vivido en la industria restaurantera. Para ponerlo en cifras, antes de empezar la pandemia éramos 2.1 millones de personas que trabajamos de manera directa en la industria, más otros 3.5 millones que eran empleos indirectos, toda la cadena de suministro que tenemos. Después de 10 meses, 11 meses de pandemia, hemos perdido 400 mil empleos, hemos perdido algo así como 120 mil negocios, restaurantes. Y las ventas el año pasado en la industria estuvieron 55 por ciento abajo de lo que fue 2019. Y eso que tuvimos enero y febrero (de 2020) conmpletos".

2.- "El Gobierno de la ciudad de Nueva York hace un estudio entre 46 mil infectados, y se va para atrás, dice, ¿dónde te contagiaste? ¿Sabes qué porcentaje (de contagios) se da en restaurantes? 1.4 por ciento. Que de 100 casos solo uno es de restaurante. Eso mismo lo ratifica el Gobierno de Kansas, el estado de Iowa".

3.- "En términos de años, la industria va a haber perdido algo así como el 15, 20 por ciento de su PIB, de su valor, para recuperar ese valor, nosotros crecíamos antes de la pandemia al doble del PIB nacional, entonces imagínense que se puede crecer al 3, 2 por ciento anual, nosotros vamos a crecer al 5 por ciento anual. Para recuperar ese 20 por ciento de valor que perdió la industria, digamos, en valor económico y en unidades, nos vamos a tardar 6, 7 años. Este ha sido un golpe tremendo. Va a haber empresas que van a recuperar su nivel de venta pronto, pero al nivel y la oferta que había, el número de sillas, las opciones que había, no lo vamos a ver hasta dentro de siete, ocho años".

Ricardo Añorve

4.- “Estamos en una crisis sanitaria pero el hecho de estar en una crisis sanitaria si tu dejas el tema económico a un lado o lo dejas mermado o lo dejas rezagado sin un apoyo se va a convertir en otra crisis en el futuro en un corto plazo y ¿cuál será la segunda crisis? pues será una crisis de falta de empleos, de inseguridad, entonces el reto que tenemos en la industria es grande. Imagínese los datos nosotros tenemos que evolucionar, tenemos que mutar, tenemos que adaptarnos a una nuevas formas de consumo convencer a todos los consumidores que están en un lugar seguro en medio de una pandemia qué es un reto enorme y luego si la economía está mermada pues es un segundo reto y dos si no tienen los recursos suficientes para subsistir pues desafortunadamente lo tengo que decir muchos sueños muchos patrimonios muchos esfuerzos por año se van a quedar con las cortinas abajo con las mesas vacías”.

5.- “Hoy después de tantos meses de negociaciones, de estar en las mesas platicando con el gobierno, pues no se ha logrado algo, nada que fortalezca la industria y que nos ayude a salir adelante, como poder operar en la vía pública. Hasta la fecha hemos tenido después del último cierre el poder abrir hasta las 6 de la tarde, ahorita ya estamos a las 9 de la noche, pero definitivamente esto no te ayuda en un escenario de muerte, de extinción de la industria restaurantera, porque básicamente no tienes ni el 15 ni el 20 por ciento de los ingresos de un restaurante que te ayude a por lo menos sobrevivir transitando hacia la nueva normalidad”.

6.- "Yo alzaría la voz aquí, en este foro, y si le pediría a los líderes de los ambulantes, de los transportistas, de los mercados, que sean patriotas, que sean mexicanos, que nos apoyen, que todos al final del día necesitamos trabajar, necesitamos llevar ingresos a nuestras casas y todos tenemos los mismos sueños de trascender y que nos vaya muy bien pero es hora de comprometernos y es hora de realmente sacar ese verdadero mexicano que ama a su país que en esta crisis sanitaria nos tenemos que unir todos, no puede salir de un partido de futbol donde en la delantera tienes a tus mejores elementos, haciendo una analogía donde tienes a los más regulados a los que cumplen, y atrás no tienes defensa, no tienes portero, pues te van a golear, pues hoy necesitamos de ellos para que todos juntos podamos cumplir esos reglamentos y podamos cumplir la ley evidentemente todos".

Manolo Ablanedo

7.- “Sí creo que en nuestra industria vamos a regresar, también creo que lo digital llegó para quedarse y nos tenemos que estar reinventando. Ahora tienes que salir a franelear poner mesas en la calle, en el techo, buscarle en todos lados para sobrevivir, pero esto ya no está efectivo, porque ya las deudas, los proveedores, toda la cadena que hay atrás en una industria como la nuestra es muy grande, ya no es solo una nómina, los descansamos, todos nos bajamos el sueldo para aguantar entre todos, pero aparte tienes a las rentas, los impuestos que esos no los perdonan, servicio de luz, agua y después los proveedores que están también apoyando, pero ellos ya tampoco pueden, sin duda necesitamos abrir ya, más porque si no se atrae no hay engrane que pueda avanzar”.

8.- “Ya hay gente de la industria que se acerca a mí a decirme, de verdad gracias por ayudarnos, pero necesitamos más, ya debo mi coche y lo entregue, mi familia está enferma y no tengo dinero, ya no tengo de dónde y mi casa me la van a quitar, son temas que tenemos tan cerca. Estamos en una pandemia y la salud tenemos que cuidarla, lo tenemos que entender. Pero si la salud no la cuidamos junto con la economía vamos a tener dos pandemias del virus y la de la calle, de la inseguridad, de si ya perdí mi sueldo, seguro social, te sales a la calle a ver cómo nos toca y creo que ese es el tema más peligroso como país”.

9.- “Yo llevo 28 años en esto, fui alguien que empezó de mesero, nunca había visto una industria restaurantera tan unida, y hablo por todos, y es la primera vez en 28 años que veo una crisis tan fuerte y me puedo imaginar lo que están pasando y que te quiten el 50 por ciento y no ganes propinas la verdad es que te revienta”.

