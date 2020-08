¿Eres universitario y te interesa la tecnología? SCT y Huawei te darán clases sin que salgas de casa

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de su red de Centros de Inclusión Digital, y Huawei lanzaron el programa “Seeds for the Future” (Semillas para el Futuro), con el cual identificarán y desarrollarán al joven talento mexicano en Tecnologías de la Información.

En un comunicado, la SCT explicó que “Seeds for the Future” se llevará a cabo en línea del 26 al 30 de octubre, el cual incluye clases de tecnología y cursos sobre temas de actualidad como la Inteligencia Artificial, redes 5G y Cloud Computing, entre otros.

Además, los participantes podrán familiarizarse con las últimas tendencias y desarrollos de tecnología y con la cultura china, a través de recorridos virtuales por los laboratorios Huawei y por sitios emblemáticos de la historia de ese país, como la Gran Muralla y la Ciudad Prohibida en Beijing.

Durante el programa, los participantes podrán interactuar y compartir experiencias, a través de plataformas tecnológicas, con una comunidad global de más de 2 mil estudiantes en 60 países, lo que contribuirá a fortalecer su visión del emprendimiento y la innovación a nivel global.

Seeds for the Future está dirigido a estudiantes universitarios que cumplan con los siguientes requisitos: tener la ciudadanía mexicana, estar registrado en los Centros de Inclusión Digital de la SCT (los no usuarios pueden registrarse en la página https://cid.gob.mx/)

Además deberán ser estudiantes de carreras de ciencias e ingenierías relacionadas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y tener un promedio mínimo de 8 y estar cursando el último año de carrera o haber finalizado sus estudios universitarios en un periodo no máximo a 12 meses a la fecha de la solicitud.

Poseer un comprobante de Nivel de Inglés B1, ya que el programa se impartirá en inglés.