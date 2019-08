En el capítulo 'regreso a clases y tu bolsillo': familias reducen hasta 14% su gasto para esta temporada

El próximo lunes 26 de agosto iniciará el ciclo escolar 2019-2020, para el cual se estima que las familias mexicanas reducirán entre 11 y 14.3 por ciento su gasto en el mercado formal e informal en la compra de útiles de uniformes, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

“El regreso a clases es una verdadera pesadilla para las familias mexicanas, pues a pesar del reajuste salarial que hubo a principios de año, el estancamiento económico que hay en el país mantiene su poder de compra a la baja”, aseguró Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

Agregó que observan un incremento de entre el 10 y hasta 20 por ciento en los precios de algunos productos, tanto en el mercado formal como el informal, por lo que consideró que el consumidor analizará la durabilidad de algunas cosas como los uniformes, libretas, colores, plumas y lápices.

José Rozanes, director general de la Expo de Regreso a Clases, reveló que se quedaron 50 por ciento por debajo de la meta de 100 mil asistentes que previeron este 2019, pese a ofertas que fueron del 20 al 70 por ciento, durante el evento que se llevó a cabo del 10 al 18 de agosto en el Palacio de os Deportes en la Ciudad de México.

“Lo atribuyo al escenario de la economía que se está viviendo actualmente, toma en cuenta que hasta el 70 por ciento del gasto mensual de una familia está destinado para el regreso a clases, la gente no tiene dinero, no me quiero pensar de excedente en las grandes papelerías y centros comerciales”, mencionó Rozanes.

El fin de semana previo al regreso a clases se calcula que crece 3 por ciento el número de paseantes, hay 5 por ciento de más entradas a las tiendas y se registra un alza de 10 por ciento en transacciones, todo esto en mediciones hechas contra un fin de semana normal, de acuerdo con Getin, empresa dedicada a la medición de afluencia en espacios comerciales.

“El fin de semana anterior al regreso a clases es una gran oportunidad para captar clientes con estrategias de descuento, es importante mantener escaparates atractivos con buenas promociones, ya que la gente cuenta con presupuesto para comprar”, refirió Francisco Álvarez, director comercial de Getin.

El presidente de la ANPEC alertó que para abastecer la canasta escolar las familias podrían incluso balancear la decisión de la compra en el canal de venta.

El regreso a clases para nivel básico –primaria y secundaria– en el mercado formal tendrá un gasto promedio este año de 4 mil 465 pesos, mientras que en el canal informal se estima que rondará los 3 mil 39 pesos, lo que representa un ahorro del 32 por ciento. Ambos promedios integran útiles escolares y uniformes.

El canal de compra que domina el regreso a clases son las papelerías con el 44 por ciento, seguido de grandes comercios –autoservicios y tiendas especializadas– con 26 por ciento, tiendas departamentales con 21 por ciento, comprar en la escuela 7 por ciento, y otro dos por ciento opta por adquirir los artículos en las plataformas en línea o de segunda mano, esto según Ofertia, plataforma de catálogos de descuentos.

“Las papelerías juegan un papel más importante por la cercanía, cuando te tienes que desplazar a grandes comercios te toma más tiempo, diría que la proximidad es su mejor cualidad”, aseguró Francisco Plá, country manager de Ofertia México.

En México hay 120 mil papelerías, que dan servicio principalmente durante el ciclo escolar, su derrama económica se estima en 75 mil millones de pesos.

Mochilas, lo más buscado y lo más caro

El producto estrella para el regreso a clases son las mochilas, que encabeza el top de búsqueda en la plataforma con catálogo de descuentos Tiendeo.mx, al representar el 60 por ciento de las búsquedas totales por parte de los mexicanos para este regreso a clases.

Para la categoría de mochilas, que también incluyen loncheras y estuches, la temporada del regreso a clases corre de junio a agosto, periodo que representa el 80 por ciento de sus ventas al año, reveló NPD México, empresa de investigación de mercados al menudeo.

Sin embargo, parece que este año no será su ‘agosto’, pues las compras están por debajo de años anteriores.

“Hay fabricantes de mochilas que le venden a tiendas departamentales y de autoservicio que observan que su venta está al 30 por ciento de lo que debería de estar, en comparación con el año anterior, estiman que las compras están con 15 días de retraso”, compartió Rozanes.

A su vez, Ofertia indicó que el mayor gasto que los consumidores perciben para este regreso a clases está en las mochilas con 36 por ciento, seguido de libros de texto con 27 por ciento, cuadernos con 19 por ciento y artículos para el estuche –colores, plumas, lápices y sacapuntas– con 18 por ciento.