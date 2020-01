Emplazan a huelga más de 6 mil empleados de The Home Depot en México

Poco más de 6 mil 200 empleados de The Home Depot se emplazan a huelga en espera de que la empresa revise los contratos colectivos para incrementos salariales y se respete su libertad sindical, indicó este miércoles en entrevista Eduardo Miranda, coordinador de comunicación de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

"Ya se hicieron emplazamientos a huelga para obligar a la empresa que haya revisión contractual, que se cumpla con la Ley y que haya vida sindical como está en la Ley Federal del Trabajo, en los convenios que establece la OIT y el propio T-MEC", dijo Miranda a El Financiero.

Indicó que con la cadena de mejoramiento para el hogar tienen 40 contratos colectivos, y se han emplazado a huelga en 13 entidades: Yucatán, Puebla, Estado de México, Guerrero, Tabasco, Querétaro, Quintana Roo, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México y Guanajuato.

"Ya en la Ley Federal de Trabajo es obligatorio que se haga la revisión del contrato colectivo casa dos años, desde finales del año pasado ya tocaba la revisión, pero la empresa se ha negado, y además no permite que los trabajadores participen y tengan vida sindical, esa es otra violación", acotó Miranda.

En tanto, Rober Riva Palacio, gerente de Relaciones Públicas de The Home Depot México, contestó en un correo electrónico a El Financiero que han cumplido con la Ley.

"La información se deriva de las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo, aplicables no solamente a nuestra empresa. En The Home Depot estamos orgullosos de las oportunidades de empleo que hemos generado y las carreras que hemos construido para miles de asociados y asociadas a través de los años. Estamos comprometidos con nuestro valor de Hacer lo correcto, lo que se traduce en cuidar a nuestros asociados (as), cumplir con la ley y actuar dentro del marco de la legislación vigente, como lo hemos hecho desde nuestra llegada a México en 2001", respondió la empresa.

La CROC busca para sus agremiados un aumento salarial del 20 por ciento, y beneficios tales como 20 días de vacaciones anuales y más apoyo a los trabajadores en materia de transporte, útiles escolares de sus hijos, comida y fondos de ahorro.

Las demandas son similares a las presentadas en marzo de 2019 contra la minorista Walmart de México, al cual ambos llegaron a un acuerdo.