Emirates 'no tiene nada que hacer en México': Aeroméxico

Para Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, Emirates ‘no tiene nada que hacer en México’.

La batalla en el aire entre la aerolínea mexicana y Emirates ha llegado a los tribunales mexicanos para resolverse antes de diciembre próximo, mes en el que la empresa emiratí planea aterrizar en un vuelo entre Dubái y la Ciudad de México a través de Barcelona.

En una entrevista este martes, en el marco de la décima sexta edición del foro de líderes de la ALTA, el directivo de Aeroméxico fue contundente: las autoridades mexicanas, en particular la Dirección General de Aviación Civil y el presidente Andrés Manuel López Obrador, deben explicar las razones para permitir a la empresa emiratí aterrizar ejerciendo la quinta libertad en Barcelona.

“Estos cuates no tienen ni bandera mexicana ni española, ¿qué hacen aquí? Eso es lo que debemos como mexicanos preguntarnos. Y no le sacamos a la competencia. ¿Quieren volar estos señores México-Dubái? Que vuelen a Dubái con todo y que están subsidiados. No tienen nada que hacer aquí”, respondió Conesa a la pregunta de El Financiero.

Después de cuatro años, Emirates logró algo que toda línea aérea desearía en su primera entrada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM): un ‘slot’ de alta demanda, con una frecuencia diaria.

Pero Aeroméxico continúa con su estrategia legal para impedir la llegada de los árabes al país pues, aseguran, esto pondría en riesgo no solo la ruta México-Barcelona, sino los empleos de mexicanos.

“Entonces, ¿van a venir a desplazar a las fuentes de empleo mexicanas?”, plantea un Conesa que con el paso de las preguntas sobre Emirates comienza a ser más efusivo en sus respuestas.

Por ahora, la empresa del ‘caballero águila’ mantiene su itinerario de vuelo entre la ciudad española y la capital mexicana. Su plan de vuelo contempla que la firma emiratí no logre desembarcar en el aeropuerto ‘Benito Juárez’.

“No hemos tomado una decisión en el supuesto de que volara. Somos perfectamente competitivos, Aeroméxico tiene la capacidad de competir con los mejores del mundo(...) pero esta es una aerolínea-Estado .

“Sería bueno seguir insistiendo y preguntar al Gobierno en qué beneficia traer esta aerolínea a México”, concluyó Conesa.