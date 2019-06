Ella es la heredera de la mayor parte de José Cuervo

En 1873, tres barriles de madera llenos de licor destilado derivados de una exótica planta llegaron a El Paso, Texas, una de las primeras exportaciones al norte de la frontera mexicana. ¿El remitente? Los fabricantes de José Cuervo.

Hoy en día, la familia detrás del tequila más vendido del mundo se compone de un trío cuyo valor combinado es de 5 mil 100 millones de dólares.

Becle, el holding de capital abierto y propietario de la marca, dijo la semana pasada que el presidente Juan Francisco Beckmann completó la transferencia de más de la mitad de su participación a su hija, Karen Virginia Beckmann, de 50 años, convirtiéndola así en una de las mujeres más ricas de América Latina.

Su participación de 35 por ciento, valorada en mil 900 millones de dólares, supera las tenencias de su padre y su hermano, que comparten un 50 por ciento adicional.

Los Beckmann, cuya participación combinada en Becle asciende a 4 mil 600 millones de dólares, declinaron hacer comentarios. La compañía dijo el mes pasado que el padre conservará los derechos de voto sobre las acciones transferidas.

La decisión representa un cambio importante para un linaje productor de alcohol que se remonta a más de dos siglos y abarca casi una docena de generaciones de destiladores de tequila, lo que convierte a la familia en una de las dinastías de bebidas alcohólicas más duraderas del mundo.

Promedios de vida más largos y fortunas más grandes hacen que sea imperativo para los súper ricos planificar la sucesión. Si bien usualmente es relevante reducir el costo tributario sobre herencias, no es el caso en México donde no se imponen tales gravámenes.

Las transferencias de riqueza "son mucho más claras que los testamentos", dijo Héctor Reyes-Freaner, jefe de cumplimiento tributario de Baker McKenzie en México.

"Los testamentos están sujetos a procesos, albaceas, pueden convertirse en un problema si alguien no está de acuerdo. Los patriarcas tienden a preferir los fideicomisos y las donaciones a los testamentos, es algo que hemos visto cada vez más, la necesidad de dejar las cosas en orden", continuó.

El camino de la familia hacia la riqueza comenzó a fines del siglo XVIII, cuando José María Guadalupe de Cuervo recibió la primera licencia de producción de tequila por parte del rey Carlos IV de España.

El espirituoso se convirtió en un elemento básico para los soldados en la guerra entre México y Estados Unidos y en la guerra de independencia de México, y los ferrocarriles ayudaron en el auge del tequila a finales del siglo XX.

El nieto de una heredera de la fortuna de Cuervo y un embajador alemán, Juan Francisco Beckmann, creció en la ciudad fronteriza de Tijuana, haciendo margaritas por galón.

Comenzó a trabajar para la empresa familiar en 1964 y se convirtió en presidente ocho años después. Su hijo Juan Domingo Beckmann, de 51 años, se convirtió en director ejecutivo de Becle, con sede en Ciudad de México, en 2002.

El licor a base de agave ha tenido un resurgimiento en esta década, lo que valida la decisión de la familia en 2012 de rechazar una oferta de Diageo, el destilador más grande del mundo. Becle salió a bolsa en México en 2017 y ahora tiene un valor de 5 mil 500 millones de dólares.

El consumo de tequila aumentó 8.5 por ciento el año pasado en Estados Unidos, el mercado de consumo de tequila más grande del mundo, según un análisis del mercado de bebidas IWSR. Norteamérica representa más de la mitad de los ingresos anuales de Becle, que se han casi duplicado desde 2015.

Pero la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles de hasta 25 por ciento a las importaciones desde México podría detener este impulso.

Becle controla cerca de un tercio del mercado global de tequila, el doble de su rival más cercano, dijo la compañía en noviembre en una presentación de inversionistas, y se ha diversificado en la última década al adquirir marcas de whisky y vodka.

Asimismo, los competidores están adhiriéndose a la tendencia tequila. En 2017, Diageo adquirió Casamigos, una marca de tequila respaldada por el actor de Hollywood George Clooney, por hasta mil millones de dólares.

Menos de un año después, el fabricante de ron Bacardi compró Patron Spirits International, cofundada por el multimillonario estadounidense John Paul DeJoria - en un negocio que valoró a la marca en 5 mil 100 millones de dólares.

Antes de convertirse en la mayor accionista de Becle, Karen Beckmann se enfocaba más en los zapatos que en los espirituosos. Hace seis años, lanzó una empresa de calzado que vendía sus productos en grandes almacenes controlados por Alberto Bailleres, la cuarta persona más rica de México.

Karen es madre de tres hijos y la pintura y escultura forman parte de sus intereses. Algunas de sus obras han adornado la oficina de su padre, dijo a la revista de estilo de vida mexicano RSVP en una entrevista de 2013.

"Siempre me ha gustado crear y no puedo quedarme quieta, desde las 7 de la mañana ya estoy haciendo cosas", dijo. "Tomo clases de francés, italiano y piano. Esto es una necesidad para vivir, que me da una ilusión enorme".