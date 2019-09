El recurso de la casa de Zhenli Ye Gon debe llegar a los deportistas, de la polémica yo me encargo: Carlos Bremer

El empresario Carlos Bremer, director de Grupo Value, dijo que le interesa que el recurso obtenido por el Gobierno de la venta de la casa de Zhenli Ye Gon llegue a los deportistas y que de la polémica él se encarga.

"Aunque esté polémico no podíamos evitar la oportunidad de apoyar a los atletas, la polémica ya a ver yo me arreglo como viene, ya es mi riesgo, y me la van a tener que aclarar. Yo confío en que todo, ya di un anticipo y me la van a tener que entregar (la casa) en 90 días", comentó previo a la comida de los 300 líderes de México.

El martes, el empresario chino, recluido en el penal del Altiplano desde 2007, dijo que de su domicilio fueron asegurados 275 millones de dólares en efectivo de los cuales, tras el cateo, la entonces Procuraduría General de la República únicamente reportó 200 millones.

Carlos Bremer es el empresario que compró la casa de Ye Gon, la cual fue subastada por el Servicio de Administración y Enajenación (SAE) en Los Pinos.

Bremer se convirtió en el ganador de la puja al ofrecer 102 millones de pesos por la casa de Ye Gon, en una subasta en la que participó vía telefónica.

Bremer es uno de los 'tiburones' que busca cazar a los mejores emprendedores que pasan por el programa de Sony.