Impacta coronavirus a Disney, que reporta números rojos

La pandemia del coronavirus le costó a Walt Disney mil 453 millones de dólares en ingresos perdidos en el primer trimestre de 2020, con mil millones de dólares provenientes solo de sus parques temáticos cerrados; además, casi todas las partes del negocio del gigante del entretenimiento se vieron afectadas.

La pandemia de COVID-19 'le pasará a factura'

Las ganancias cayeron más de la mitad, a 60 centavos por acción en el segundo trimestre para Disney, excluyendo algunos artículos. El promedio estimado por analistas para el periodo enero-marzo era de 86 centavos por papel.

Comparado con el mismo lapso de 2019, los ingresos totales aumentaron 21 por ciento a 18 mil millones de dólares en el primer trimestre de este año, pero eso fue impulsado por la adquisición de los activos de entretenimiento de 21st Century Fox el año pasado.

Disney también dijo que renunciaría a su pago de dividendos en julio y reduciría el gasto de capital en 900 millones de dólares. Pero la compañía ofreció algo de esperanza para su negocio de parques temáticos, diciendo que su complejo en Shanghai volverá a abrir el 11 de mayo.

"Estamos viendo signos alentadores de un retorno gradual a algo similar a la normalidad en China", dijo el presidente ejecutivo de Disney, Bob Chapek, en una conferencia telefónica.

El dominio de la compañía en parques temáticos y películas volvió a atormentar a la compañía este año, con los consumidores excluidos de los resorts y teatros. Una caída de la publicidad y el apagón de los deportes en vivo también han afectado a Disney, propietaria de ABC, ESPN y otras redes.

Pero Disney+, su servicio de transmisión lanzado en noviembre, ha sido un punto brillante. Ahora tiene más de 54 millones de suscriptores, lo que lo lleva a un ritmo mucho más rápido de lo previsto originalmente.

El peor desempeño en el último trimestre de Disney provino de la división de parques temáticos, donde los ingresos operativos cayeron a 639 millones de dólares desde 1.51 mil millones de dólares el año anterior. Los parques de Disney en todo el mundo permanecen cerrados debido al coronavirus, con los centros turísticos en Asia cerrados desde finales de enero. Shanghai será una prueba crucial de cómo se vuelven a abrir los parques.

Las acciones de Disney cayeron hasta un 2.8 por ciento en las operaciones después del cierre. Ya habían caído un 30 por ciento este año hasta el cierre, sufriendo una caída mucho más pronunciada que el índice S&P 500.

Las ganancias en el estudio de cine, que no ha podido mostrar películas en los cines desde mediados de marzo, cayeron un 8 por ciento. Una fuerte actuación de películas en cines a principios de trimestre, como Frozen 2 y Star Wars: The Rise of Skywalker, no pudo compensar las cancelaciones que la compañía asumió en otros proyectos.