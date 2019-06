Radiografía del IMER: la joven estación amenazada por la austeridad de la 4T

“Comunico oficialmente mi renuncia al IMER como un llamado de atención para quienes deben tomar las decisiones adecuadas", escribió en su cuenta de Twitter el periodista Ricardo Raphael, quien anunció el martes su salida del programa Réplicas.

El periodista denunció, durante la emisión, que el instituto enfrenta una reducción del 35 por ciento de su personal a raíz del recorte ejercido por el Gobierno federal, por lo que cerrará cuatro de sus estaciones.

Raphael criticó que la Secretaría de Educación Pública (SEP), dependencia a la que está afiliada el IMER, "no nos ha acompañado como debería ser y tras una serie de promesas, nos han dejado sin paraguas".

Más tarde, se informó que, por esa situación, la estación de radio Reactor 105.7 FM, una de las emisoras del IMER, solo transmitirá música continua a partir del próximo 1 de julio.

Respecto a esta situación se refirió Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, quien este miércoles declaró que no habrá despidos dentro de la institución y que este tendrá los recursos suficientes para sus operaciones.

"No hay despedidos. Si antes del día 30 no se entregaron recursos tendrían que renunciar. Las plazas estaban freelance. La medida afectó a las plazas eventuales, lo que buscamos es que no les afecte ese supuesto. Va a mantenerse el presupuesto del IMER y las cosas como estaban”, dijo.

El vocero afirmó que el problema se resolverá "antes del viernes y todas las deudas que se tienen por el recorte".

Pero, ¿cómo nació este instituto y qué funciones tiene? Aquí algunos datos.

-El IMER fue creado por medio de un decreto emitido el 23 de marzo de 1983 por el presidente Miguel de la Madrid.

-El instituto es un organismo público descentralizado y que está bajo la administración de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

-Su actual directora es Aleida Calleja, quien fue propuesta para el cargo por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

-Calleja es directora-fundadora de la radio indigenista en la Sierra Norte de Puebla y formaba parte del Consejo Ciudadano del IMER.

-De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, el IMER recibió una partida de 159 millones 250 mil pesos, en comparación con los 177 millones 982 mil pesos recibidos en 2018. El recorte de un año a otro fue de 10.5 por ciento.

-El objetivo del instituto es “prestar el servicio de radiodifusión, que es una actividad de interés público, así como apoyar a la secretaría en la operación de las radiodifusoras pertenecientes al Ejecutivo”, según información del Gobierno.

-Otra de las labores realizadas por el instituto es la de la conservación de documentos fonográficos que pueden ser consultados en línea en esta siguiente lista.

-En caso de que el usuario no encuentre el audio deseado, la Subdirección de Unidades Documentales (SUD) tiene la responsabilidad de realizar su búsqueda para conocer el estado del material en cuestión.

-El instituto también ofrece renta de estudio y equipo para grabación de audio y sonorización de eventos; producción de programas, cápsulas y spots; apoyo para difusión radiofónica gratuita y servicios de impacto social, así como visitas guiadas por sus instalaciones.

-El IMER cuenta con 18 emisoras, 17 terrestres y una virtual (Radio México Internacional).

-Entre las estaciones terrestres están Reactor 105.7 FM, Radio 710, Opus 94, Tropicalísima 1350 AM y Horizonte 107.9 FM.

-De estas, 10 son permisionadas y siete concesionadas.

-Entre sus locutores están Olivia Luna, Roberto Muñoz 'Warpig', María Letona y David Prado.

-Las instalaciones del organismo se encuentran en la calle Real Mayorazgo, colonia Xoco, en la alcaldía de Benito Juárez.