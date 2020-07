El 90% de las compras de medicamentos de este año han sido por adjudicación directa: INEFAM

El 90 por ciento de las compras de medicamentos que se han realizado en la primera mitad de este 2020 han sido por adjudicaciones directas y continúa el desabasto de medicamentos, por lo que la consultora Instituto Farmacéutico México (INEFAM) descarta que el cambio a la Ley de Adquisiciones resuelva el problema de falta de medicinas.

“Este 2020 se viene arrastrando, al corte de junio hay más de 3 mil procesos de compra, un nuevo récord, y prácticamente el 90 por ciento son de adjudicación directa, que vienen cargando con hasta 14 veces más piezas que el año pasado, y el tema es que esto tampoco es un reflejo de que se esté comprando en tiempo y forma”, dijo en entrevista Enrique Martínez Moreno, vicepresidente de la consultora.

En 2017 se realizaron entre tres mil y cuatro mil procesos de compra de medicamentos, el 30 por ciento de éstos fueron por adjudicación directa. Para 2019 se realizaron más de seis mil procesos de compra y el 80 por ciento fueron por adjudicación directa.

Sobre las posibilidades de que el despunte de adjudicaciones directas se relacione con las compras extraordinarias por la pandemia del coronavirus, Martínez Moreno acotó que el SARS-COV2 solo llegó a agudizar el problema.

“Entre enero y marzo que todavía podíamos hablar que no teníamos un impacto de COVID-19 lo atípico de que no tenían orden ya pasaba, que se podría justificar ahora adjudicaciones directas por Covid-19 no hay problema porque es excepción a la Ley, pero cuando conviertes en norma la excepción a la Ley es lo que están firmando y justifican la necesidad de compras”, declaró el vicepresidente de la consultora INEFAM.

El pasado miércoles, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en fast track, aprobaron la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para poder realizar compras directas de medicamentos en el extranjero y por entrar a los fondos rotatorios de la OPS o de la ONUPS.

Durante la conferencia matutina de este jueves el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que el próximo viernes se firmarán un convenio con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la adquisición de insumos médicos en el mundo donde se obtengan las mejores condiciones en cuanto a calidad y precio.

“Preocupa que se aprobara una Ley basada en mentiras y sin tener evidencias de los dichos señalados de boicot por parte de la industria, y que incluso la iniciativa de Ley tampoco tiene un fundamentos cuando ellos no han volteado a ver el desorden que tienen en el sistema”, agregó Martínez Moreno.

La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) pronunció que las compras en el extranjero no resolverán el problema de abasto porque este ha sido resultado del cambio de modelo de compras al que ha sido ajena la Industria.

Además de que se afectará a los miles de mexicanos que trabajamos en este sector, a estudiantes y sobre todo a los pacientes.