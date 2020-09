Dueña de Marlboro estima que los cigarros lleguen a su fin en 10 o 15 años

André Calantzopoulos, CEO de Philip Morris International -compañía dueña de la marca Marlboro-, dijo en la cumbre anual Concordia 2020 que dentro de 10 o 15 años se dejarán de vender cigarros en muchos países del mundo ante los esfuerzos regulatorios para limitar su venta.

Durante su participación en la cumbre, que coincide con la Asamblea General de las Naciones Unidas y convoca a los líderes empresariales, gubernamentales y sin fines de lucro más destacados del mundo, Calantzopoulos señaló que actualmente los productos innovadores basados en la ciencia que no involucran combustión ofrecen una mejor alternativa para aquellos hombres y mujeres que de otra manera continuarán fumando.

“Para ser claros, los productos alternativos al cigarro no están libres de riesgos y la mejor opción es no fumar, pero, para aquellos adultos que no quieren dejarlo, los productos libres de humo científicamente validados son una opción mucho mejor que los cigarrillos”, dijo el CEO.

El directivo hizo énfasis en el fin de los cigarros en 10 o 15 años, esto a consecuencia de las regulaciones y el apoyo de la sociedad civil.

En el país, Philip Morris está a la espera de que el Gobierno de México reconsidere su decisión de prohibir la importación de vapeadores y calentadores de cigarros, entre los que se encuentra su última innovación llamada IQOS, con la cual buscaban revertir la caída en sus ingresos por cigarros en el país.

Por otra parte, el Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados propuso incrementar los impuestos al tabaco para que cada cigarro adquirido o importado pague 1.49 pesos de gravamen adicional a lo que ya pagan.

Philip Morris reportó en su segundo trimestre de 2020 una caída en ingresos de 32.5 por ciento en México, causado por una menor demanda generada por la pandemia de COVID-19.