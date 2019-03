Disney completa adquisición de Fox

Disney completó su adquisición de los negocios de entretenimiento de Fox, poniendo a La Cenicienta, Los Simpson, Star Wars y Spider-Man bajo un solo techo corporativo.

Es posible que el acuerdo altere el panorama de los medios de comunicación. Entre otras cosas, allana el camino para que Disney lance su servicio de streaming, Disney Plus, cuyo lanzamiento está programado para este mismo año.

Al adquirir los estudios responsables de Los Simpson y X-Men, Disney pretende competir de mejor manera con compañías tecnológicas como Amazon y Netflix por la atención, y los dólares, de los espectadores.

Disney necesita programas de televisión y películas atractivos para persuadir a los televidentes a inscribirse y pagar por un nuevo servicio de streaming. Ya cuentan con dibujos animados clásicos, Star Wars, Pixar, los Muppets y algunos de los personajes de Marvel. Con Fox, Disney podría añadir a los X-Men de Marvel y a Deadpool, así como algunos de los programas que se transmiten en canales de Fox, FX Networks y National Geographic. Entre las producciones de Fox también se incluyen The Americans, This is Us y Modern Family.

El acuerdo ayuda a Disney a controlar aún más sus programas de televisión y películas desde su creación hasta su distribución en canales de televisión, salas de cine, servicios de streaming y otros medios. Disney obtendría datos valiosos sobre los consumidores y sus hábitos de consumo de entretenimiento, que utilizaría con fines de mercadotecnia.

El director general de Disney, Bob Iger, dijo en febrero que Disney Plus y otros negocios dirigidos al consumidor son la “prioridad número uno” de Disney.

Las compañías de cable y telecomunicaciones han estado adquiriendo empresas que producen programas y películas para competir en el cambiante panorama del entretenimiento. Aunque proveedores de internet como AT&T y Comcast controlan directamente el acceso de sus clientes a internet de una manera que Amazon, YouTube y Netflix no pueden, aún enfrentan amenazas conforme esos servicios de streaming aumentan su popularidad.

El año pasado AT&T adquirió Time Warner por 81 mil millones de dólares y ya lanzó su propio servicio de streaming, Watch TV, que cuenta con canales de Time Warner como TBS y TNT, además de otras cadenas, por 15 dólares mensuales.