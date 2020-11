Diputados aprueban reforma a Ley del Infonavit para usar créditos sin intermediarios; pasa al Senado

Con 463 votos a favor, 1 en contra y cero abstenciones, se aprobó este jueves en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley del Infonavit e ISSSTE con el que los trabajadores tendrán mayor libertad de ejercer su crédito para la compra de suelo, autoconstruir, reparar o ampliar su casa.

Durante su discusión, representantes de todas las fuerzas políticas de la Cámara destacaron el impacto positivo de la Ley que además permitirá a los trabajadores refinanciar sus hipotecas con otras instituciones y otorgar más de un crédito de forma subsecuente en el Infonavit.

El dictamen ahora pasará al Senado para efectos constitucionales tras la aprobación en lo general y particular.

Carlos Martínez Velásquez, director general del Infonavit comentó que "el dictamen que se aprueba hoy tuvo el acuerdo de sectores patronal y sindical".

El diputado Carlos Torres Piña, presidente de la Comisión de Vivienda, dijo que los cambios romperán con las limitaciones de algunos intermediarios que orillaban a la adquisición de vivienda nueva o usada en zonas alejadas y combatir la corrupción.

“Con la aprobación del presente dictamen los trabajadores podrán hacer uso de recursos de sus subcuenta de vivienda para hacerse de una propiedad, el compromiso del Ejecutivo es minimizar las restricciones”, dijo.

La reforma a la Ley del Infonavit “es un paliativo para personas que en algún momento fueron derechohabientes”, comentó la diputada del PRI, Mónica Almeida López, en un momento ‘atípico’ para el país donde seis de cada 10 personas no pueden tener acceso a un crédito del Infonavit.

En ese sentido, pidió que se incorporara el trabajo de la CNBV por el impacto financiero que tendrá la Ley en la economía del país, además de crear mecanismos para atender a personas desempleadas o sin ingresos.

“La reforma fortalecerá la función social del Infonavit y del ISSSTE en materia de vivienda, esta reforma vendrá a solucionar problemas latentes como tener una vivienda digna”, dijo Carlos Elhier Cinta, diputado del PAN.

Agregó que las cuentas de ahorro no se utilizan por el cambio del trabajador al mercado informal o no sigue aportando, o simplemente que los créditos no son accesibles a su capacidad de pago, situación que podría cambiar con la Ley.

Por otro lado, el diputado Alejandro Carbajar por Morena comentó que hoy se inicia una nueva etapa para el Infonavit y Fovissste, para acabar con “cementerios de casas abandonadas” propiciadas desde el gobierno de Vicente Fox con la construcción masiva de viviendas en zonas inadecuadas.

“Esto beneficia a más de 30 millones de trabajadores del sector más vulnerable. Hay más de 9 millones de mexicanos que no tienen acceso al financiamiento con la banca, se debe de pensar en construir Banco de Vivienda Social a través del Banco del Bienestar”, señaló.

