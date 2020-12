Diputados aprueban en comisión regular la compra de tarjetas SIM y crear un registro de usuarios

La Cámara de Diputados aprobó en comisión este martes la iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el fin de crear un registro de usuarios de telefonía móvil, así como la regulación de la compra de tarjetas SIM de prepago, y con ello combatir el robo de información bancaria y extorsiones por parte de la delincuencia.

“Por unanimidad de los presentes se aprueba el dictamen de las iniciativas (registro de usuarios de telefonía móvil, así como la regulación de la compra de tarjetas SIM de prepago) por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley federal de telecomunicaciones y de la radiodifusión”, dijo Javier Borrego, integrante del grupo parlamentario de Morena

Durante la reunión extraordinaria de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, los diputados de Morena, PAN y PT votaron por unanimidad los cambios, entre los cuales contempla que los operadores de servicios de telecomunicaciones brinden su padrón de usuarios para crear un Registro de usuarios abierta a todo el público, y la cual se le entregaría al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La diputada de Morena Flora Tania Cruz Santos comentó que celebraba que se apruebe este tipo de iniciativas pues será favorable para combatir a la delincuencia y las extorsiones.

"Celebro que en esta sesión los dictámenes se puedan aprobar este tema de la regulación de los chips de telefonía celular, es una demanda del pueblo de México, traemos graves problemas que tenemos en materia de seguridad y sin duda esta iniciativa va a ser algo muy favorable para el combate a la delincuencia organizada”, aseguró Cruz Santos.

De acuerdo con Elena Estavillo, presidenta de la organización Conectadas, la iniciativa vulnerará la confidencialidad de los mexicanos y podría generar un rezago telefónico entre la población que no cuenta con alguna identificación oficial.

Además dijo que la propuesta plantea que para que los ciudadanos cuenten con una línea telefónica deberán proporcionar información del número de la línea, nombre del usuario, identificación oficial, correo electrónico, entre otros datos.

Estavillo recordó que el registro de usuarios de servicios de telefonía ya existe y se creó para ayudar a las empresas del sector; sin embargo, no sirvió para este fin y en cambio abrió un riesgo importante para las personas porque en ese momento el Estado no controló la información como debía y terminó vendiéndose en el mercado negro y eso nos hace ver que no aprendemos de nuestras propias.

Por lo anterior, destacó que este tipo de iniciativas pueden vulnerar más a los ciudadanos, además de que obedece a una falta de estrategia digital que actualmente no se entiende hacia dónde está orientada.

