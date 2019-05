Descongelan más de 60 cuentas de AHMSA: vocero de la firma

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya descongeló más 60 cuentas de la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), dijo este jueves Francisco Orduña, director corporativo de comunicación de la firma.

“Ayer se desbloquearon 13 cuentas y hoy ya suman más de 60”, explicó el vocero de la acerera en comentarios a El Financiero.

Orduña reiteró que en este momento no hay indicio de que se puedan volver a bloquear las cuentas después del mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador mencionó en su conferencia matutina que en este caso no hay nada personal ni hay persecución política, por lo que decidieron descongelar las cuentas a la par que se lleva el juicio.

Sobre la detención en España de Alonso Ancira, presidente de AHMSA, ocurrida el pasado 28 de mayo, Orduña aclaró que tiene todo el respaldo de la empresa y que continuará en su cargo.

“Alonso Ancira tiene todo el respaldo de la empresa y continúa como presidente del Consejo. No seremos nosotros quienes le juzguemos y condenemos, porque aquí sabemos que no hay ninguna irregularidad y exigimos que se respete el principio legal de la inocencia hasta que se prueba con hechos que hay un delito y no con diatribas”, finalizó.

El bloqueo de las cuentas de AHMSA se derivó de la presunta recompra que hizo Pemex, a un supuesto sobreprecio, de una planta de producción de fertilizantes que contenía maquinaría ‘chatarra’ o inservible (que estaba en poder de AHMSA), confirmaron fuentes a El Financiero.

Esto se habría llevado a cabo en 2014 en la administración de Emilio Lozoya al frente de la petrolera.