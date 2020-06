Denuncian trabas para acceder a los créditos que lanzó el gobierno ante pandemia

Pequeñas y medianas empresas, trabajadores independientes y empleadas domésticas tuvieron problemas para acceder a los Créditos Solidarios a la Palabra de 25 mil pesos que lanzó el gobierno federal por el COVID-19, pues el sitio de internet se traba, les piden documentos burocráticos y sus folios se quedan en ‘visto’ o son ignorados por semanas.

Los Apoyos Solidarios a trabajadoras del hogar e independientes son solo para quienes están dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En tanto que los Créditos a la Palabra, son préstamos de 25 mil pesos a tres años, que se otorgan sólo a empresas previamente registradas en el Censo de Bienestar, que tienen personal dado de alta en el IMSS, que no han hecho despidos y que cuentan con al menos 6 meses de operación, entre otras medidas.

“Te piden la opinión de cumplimento, RFC, tener empleados dentro del IMSS, un balance general de la empresa, cosas que un emprendedor que va arrancando no tiene”, lamentó Juvenal Becerra, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm), que aglutina a 5 mil 600 empresas como MultiFarmacias Genéricos, Grupo Vida Salud, entre otras.

Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio Pequeño (Canacope CDMX) estimó que 15 mil de sus 40 mil afiliados carecen de efectivo para poder abrir y otros 5 mil pasarán a la informalidad, al no poder saldar sus pagos del IMSS, impuestos, rentas y otros gastos, ya que estiman sólo 40 por ciento de sus agremiados han podido acceder a un crédito.

“Una vez que te dan el folio, no hay mucho seguimiento que te hagan, muchos quedaron fuera porque no tienen empleados en el IMSS y otros porque no están en el Censo del Bienestar, porque no fueron censados”, expuso Eduardo Contreras, presidente de Canacope CDMX.

Indicó que además de las trabas para muchos de los microempresarios los 25 mil pesos de crédito no son atractivos debido a que sus deudas son superiores a ese monto, además de que no quieren acumular más pasivos debido a que hay mucha incertidumbre sobre cuándo podrán volver a la ‘nueva normalidad’.

El viernes pasado las autoridades reportaron que el programa de ‘Crédito a la Palabra’ lleva un avance de 43 por ciento, al otorgar 437 mil apoyos con un total de 10 mil 995 millones de pesos otorgados, de un total de un millón de créditos de 25 mil pesos.

En tanto que, para ‘Apoyo solidario’ se han registrado 7 mil 326 solicitudes, de las cuales 2 mil 376 corresponde a trabajadores del hogar y 4 mil 650 a personas trabajadoras independientes.

Dan crédito a 0.1% de las trabajadoras del hogar y 10% de las farmacias

Otro sector impactado por el confinamiento son las trabajadoras del hogar que en México se calcula que es una población de 2.3 millones de personas, de las cuales sólo 2 mil pudieron acceder al crédito, señaló Marcelina Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH).

Por su parte, de los 33 mil afiliados a la Asociación Nacional de Farmacias (Anafarmex), que integra a pequeños negocios que no son de cadena, cerca de 10 por ciento ya accedió al crédito.

“Son créditos muy accesibles en su colocación si realmente estas al corriente con el IMSS (...) te diría que está creciendo ( el número de solicitantes) en Pymes sobre un 10 por ciento del total de las 33 mil farmacias, sobre todo en zona centro CDMX y periferia”, comentó Marcos Pascual Cruz, director comercial de la Anafarmex.

En tanto, la Asociación Nacional del Pequeño Comerciante (ANPEC) refirió que los créditos que promovió el gobierno se sumaron a las tandas que ya existían del bienestar, donde estiman que de las 700 mil tiendas de abarrotes, al menos la mitad de éstas ya reciben créditos.

“El gobierno quiere ver más fortalecido sus programas de apoyo, desde las ‘Tandas del Bienestar’, de las 700 mil tiendas de abarrotes ya era una tradición de apoyo con eso que se vendía otorgando, y pensaríamos que la mitad están siendo otorgados en las tiendas de abarrotes”, estimó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.