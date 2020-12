¿Dejaste la carne pero eres amante de las hamburguesas? Checa la nueva Whopper vegetal

La cadena de comida rápida Burger King lanza su hamburguesa de carne vegetal con la que espera un incremento del 20 por ciento en las ventas de su marca Whopper.

“En otros mercados donde hemos lanzado esto trae un volumen incremental, esto no significa que perdemos, o vienen más seguido o llegan nuevos que no nos consideraban porque no teníamos la apuesta, por eso estamos considerando que se incrementará un 20 por ciento en ventas de total Whopper”, dijo en entrevista Guillermo Hermosillo, director de marketing de Burger King en México.

La carne hecha a base de vegetales que se venderá en la cadena de franquicias es de la marca The Vegetarian Butcher, perteneciente a Unilever.

En una encuesta realizada por la cadena de hamburguesas, el 28 por ciento de los consumidores mexicanos les dijo que buscan consumir menos carne, razón por la que buscaron una opción en el menú.

Te puede interesar:

Pide McDonald's: el inusual mensaje que hace Burger King México por la crisis de COVID-19

La próxima vez que visites Burger King podrás cambiar tu refresco por una 'chelita'

“Está disponible a partir de hoy en 201 restaurantes (de 400 con que cuenta la empresa) a nivel nacional, y estaremos haciendo la expansión a mediados del 2021 para tener una cobertura 100 por ciento nacional”, agregó Hermosillo.

Ante este escenario Burger King contempla vender 10 hamburguesas por restaurante diarias, un total de 2 mil 10 hamburguesas vegetales al día en 201 sucursales.

Explicó que la carne si bien es hecha a base de vegetales, comparte parrilla con la carne, pollo y los otros productos que ofrece la cadena.

“La posibilidad ofrecer una oferta 100 por ciento vegana está sobre la mesa, dependerá cómo se detone el crecimiento, pero todavía hay muchas cosas que tenemos que codificar, y la carne de res va a seguir siendo nuestro insumo más importante, entonces tendríamos que evaluar el desempeño y no dudo que en algunos restaurantes donde tengamos el tamaño y densidad tendría un buen desempeño”, adelantó el directivo.