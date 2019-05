Dejamos de operar diariamente 300 mdp por congelamiento de cuentas: AHMSA

Altos Hornos de México (AHMSA) explicó este martes que, debido al congelamiento de las cuentas realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), han dejado de operar 300 millones de pesos.

El lunes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) envió el oficio a las instituciones del sistema financiero para bloquear las cuentas del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya; de su hermana, Susana Gilda; y del dueño de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo.

Según mencionó a El Financiero el titular del organismo, Santiago Nieto, aún no se sabe el monto de los recursos dado que "eso lo tiene que dar los bancos, tienen 48 horas para informarlo".

"Diariamente dejamos de operar 300 millones de pesos. No hemos podido pagar a proveedores; tenemos la nómina encima", comentó en entrevista para Grupo Fórmula el director corporativo de Comunicación Social de Altos Hornos de México, Francisco Orduña.

Orduña explicó que aún no hay investigaciones judiciales abiertas en contra de la firma y descartó que hubiesen recibido notificaciones por parte de la UIF.

"No hemos sido notificados. Nos enteramos ayer por la mañana al hacer la primera operación en el banco, donde nos dijeron que las cuentas estaban congeladas. No tenemos información oficial, salvo el comunicado de anoche (...) Se requieren hacer una investigación, que se haga conforme a la ley", detalló.

Acerca de la razón del bloqueo de las cuentas, la cual presuntamente fue por la recompra que hizo Pemex, a un supuesto sobreprecio, de una planta de producción de fertilizantes que contenía maquinaría ‘chatarra’ o inservible (que estaba en poder de AHMSA), la cual ocurrió en 2014, durante la administración de Lozoya, destacó que el costo fue menor.

"Si los recursos de la compra fueron ilícitos, que investiguen a Pemex y que congelen sus cuentas porque de ahí salió el dinero. Nosotros lo recibimos y, desde nuestro punto de vista, nos pagaron menos de lo que valía la planta. Tenemos un avalúo privado, uno inglés y uno mexicano, que fijaban mucho más alto el monto de la planta", indicó.

Al respecto, el abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello Trejo, dijo que tampoco han recibido notificación por parte de las autoridades sobre el congelamiento de cuentas.

"Todo lo que sé es por lo que han dicho los medios de comunicación. No tengo ninguna notificación, no sabemos el por qué, no sabemos is Hacienda ha hecho lo correcto, pero ya veremos si llega la notifiación o los bancos tendrían que avisar en un término de 24 horas pero, ¿qué puedo hacer?", puntualizó en el mismo espacio radiofónico.

Coello Trejo aseguró que, en caso de ser notificados, acudirán a la UIF para mostrar pruebas que refutan la acusación.

"Si somos notificados, acudiremos a la UIF para ver el motivo por el que congelaron las cuentas. Vamos a esperar hoy y estaremos en condiciones de responderle a la UIF si es que es cierto esto", afirmó.

Sobre las medidas de la Unidad, la cual depende de la Secretaría de Hacienda, contra la hermana de Lozoya, opinó que es algo extraño.

"Lo que me extraña es lo de la hermana. Existe un principio de lealtad y honestidad jurídica es no meterse con la familia; así lo decidió la UIF", mencionó.