De elogios para AMLO hasta el crecimiento económico: frases de Slim en la 'mañanera'

La conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo este martes una fuerte presencia del sector empresarial debido al anuncio del acuerdo que el Gobierno dio a conocer con Carso, IEnova y TC Energy sobre los gasoductos que construye para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Entre los empresarios, destacó el ingeniero Carlos Slim, quien dedicó sus minutos en el podio a diversos asuntos, desde elogios al presidente por su interés en las negociaciones hasta el crecimiento de la economía nacional:

Aquí algunos de sus comentarios:

-Sobre el acuerdo alcanzado con el Gobierno: "La parte relevante es que en lugar de tener rentas crecientes (de los gasoductos), ahora es tener rentas iguales. Esto ayuda a que la CFE pague un importe menor de la renta al final del día".

-¿Por qué es importante la red de gasoductos?: "La gran importancia de estos gasoductos es que como parte de una infraestructura nacional, podemos acceder al gas más barato del mundo, que está en Estados Unidos, donde ya tenemos las conexiones (...) y que permitirá al país hacer a través de estos gasoductos, hacer uso de un gas económico".

-'Flores' para AMLO: “En los acuerdos, en las relaciones que fueron cordiales, quiero agradecer mucho al señor presidente su participación personal y por dedicarle el tiempo a una cosa tan importante”.

-Apertura de la CFE: “También de ‘pasada’, entre lo que negociamos fue hacer más funcional el uso de los gasoductos, de manera que cuando no se estén usando en Estados Unidos se puedan obtener ingresos en cuanto a rentas a terceros y con un buen posible ingreso a la CFE de hasta 50 por ciento del ingreso bruto”.

-¿Y la confianza de la IP?: “Que si hay confianza para invertir desde el sector privado, hay mucho interés y confianza (...) México es un paraíso en el que los inversionistas pueden tener tasas del 8 por ciento en CETES.

-'Empresario que no invierte…': “El empresario invierte no porque tenga mucha o poca confianza, sino porque tiene poca o mucha demanda. Si hay demanda, pues invierte, y si no, es un tonto. Esa demanda se dará cuando con todas estas inversiones generen mucho empleo y actividad económica. El empresario que no invierte pierde su capacidad de estar en el mercado o pierde su participación de mercado que tenía porque otros sí lo van a hacer”.

-El crecimiento de la economía: “Yo estoy convencido que vamos a crecer bien y pronto no este año, probablemente este año no sé si crezcamos o no crezcamos, creo que eso es intrascendente. Lo relevante es que hay un potencial y grandes posibilidad de crecimiento como se han planteado.

-¿El aeropuerto en Texcoco o en Santa Lucía?:“Eso ya lo dirá el futuro, pero ese es uno de mil 600 proyectos, claro, es un ‘proyectote’, pero hay mil 600 proyectos de inversión, de infraestructura.

-Si el nuevo acuerdo prevé medidas para evitar el robo de combustible: "Primero, me imagino que es distinto 'huachicolear' gasolina que gas. El gas no se cómo se 'huachicolea'".

-Si existieron abusos por parte de Carso en la primera negociación de los gasoductos: "Totalmente falso. Fueron proyectos en los que no hubo corrupción. En nuestro caso, lo confirmo y lo afirmo y lo que quieras".