De cara al plan de infraestructura, estos sectores son los peor evaluados en corrupción: IC500

Para incentivar la inversión en México, el gobierno federal y la industria privada encabezada por el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios, presentarán este martes un plan de infraestructura, pese a que se tienen altos índices de percepción de corrupción en sectores como el inmobiliario, telecomunicaciones, transporte y construcción, reveló el estudio Integridad Corporativa 500 (IC500).

“Lo que nos importa a nosotros es que se desarrolle el país y para que crezca debe haber inversión. Por eso el día de mañana anunciaremos, junto con el sector público, nuestra iniciativa de poder fomentar la inversión pública a través de ese gran programa de infraestructura. Se han manejado muchas cifras que no son las correctas”, declaró Carlos Salazar, presidente del CCE.

Entre los sectores más propensos a cometer actos de corrupción se encuentran los servicios inmobiliarios con una calificación de 35.2 puntos sobre 100, seguido por telecomunicaciones con 50.7 puntos; transporte con 53.9 puntos, y construcción con 62.1 puntos.

“Hay 112 formas diferentes de contratar obra pública en México, no tenemos un sistema nacional de contratación pública; compranet solo cubre el Gobierno Federal, el Poder Judicial compra en otro lado y es una gran constructora. Claramente los sectores de construcción y transporte, son muy vulnerables porque son obras muy grandes que después no se conocen los precios y no hay una política productiva para subir la información, no importa el Gobierno o Administración”, denunció Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.

Agregó que México es el país peor evaluado en la OCDE, eso significa que estamos perdiendo oportunidades de negocio porque el dinero para invertir se vuelve más costoso y se tienen mayores riesgos de que las inversiones no prosperen.

“Hay que fomentar la inversión privada, pero hay proyectos que requieren de la inversión pública por sus características y necesidades específicas donde se desarrollen. Entonces por su puesto que hay que fomentar los productos público-privados”, señaló Antonio Del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

Por su parte, Claudio X. González, presidente de Mexicanos contra la Corrupción, alertó que solo el 10 por ciento de los delitos son denunciados, de los cuales el 98 por ciento se queda en la impunidad.

Concluyó que pese a que el Gobierno tiene intenciones de combatir la corrupción, las acciones de la Función Pública son incipientes.

“Es algo que es incipiente y hay que poner mucha atención por cómo van esos resultados. Yo creo que esta administración está muy comprometida con el tema de combatir la corrupción, atender el tema de inseguridad y pobreza”, apuntó X. González.