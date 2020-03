DAZN , el 'Netflix' de los deportes llega a México y debutará con 'Canelo' Álvarez

DAZN, el servicio de streaming de deportes líder, llega a México y a otros 200 países como parte de su plan de expansión internacional para 2020.

La próxima pelea de la 'superestrella' mexicana del boxeo, Saúl 'Canelo' Álvarez, que tendrá lugar durante el Fin de Semana del Cinco de Mayo será el primer evento mundial que la firma transmitirá en streaming.

Joseph Markowski, vicepresidente ejecutivo de DAZN, quien supervisará el servicio a nivel mundial, dijo que no se pudo pensar en una mejor atracción para el evento inaugural que el encuentro del pugilista mexicano para la tradicional pelea del fin de semana del Cinco de Mayo.

Esta primera fase de crecimiento de DAZN será con un servicio en inglés enfocado en el boxeo, "sustentado en la importante inversión de la compañía en este deporte durante los últimos dos años", informó a través de un comunicado.

DAZN posee los derechos a nivel mundial de muchas de las principales empresas promotoras como Golden Boy Promotions, Matchroom Boxing USA y GGG Promotions.

“Nuestro listado de campeones del boxeo incluye algunos de los deportistas más populares del mundo y trabajaremos con ellos para realizar espectaculares eventos internacionales por muchos años”, declaró John Skipper, presidente Ejecutivo de Grupo DAZN.

"Boxeadores como 'Canelo' Álvarez y Gennadiy 'GGG' Golovkin formarán parte de un completo portafolio de combates premium y de una programación original durante todo el año en el nuevo servicio", señala en el documento.

La compañía ofrecerá un catálogo cada vez mayor de combates clásicos, especiales de atletas y programas originales como 40 DAYS, The Making Of y ONE NIGHT.

La aplicación DAZN está disponible en todo el mundo en la mayoría de los dispositivos como smartphones, tabletas, portátiles, PCs, televisiones inteligentes y videoconsolas.

Los precios por mercado se anunciarán en las próximas semanas.

Actualmente, la empresa tiene presencia en nueve países, incluidos Austria, Brasil, Canadá, Alemania, Italia, Japón, España, Suiza y Estados Unidos.