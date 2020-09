Cuidado: estas bebidas alcohólicas te venden más alcohol del que declaran

Las bebidas alcohólicas Frisky Monkey, Jëg’s y el anís Refinado ucero selecto contienen más alcohol del que declaran, denunció un estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En la revista de la edición de septiembre se indicó que el licor de hierbas Jëg's tuvo hasta 3.6 por ciento más de alcohol que el declarado en su etiqueta, seguido del ajenjo Frisky Monkey con 1.5 por ciento extra y el anís seco Refinado ucero selecto con 1.3 por ciento.

En el estudio de licores previo al 15 de septiembre la procuraduría analizó 17 productos y su cumplimento de la NOM-199-SCFI-2017 de bebidas alcohólicas, denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba.

Se encontró que los productos que no cumplen la norma a cabalidad pues no indican sus ingredientes son el licor de aperitivo amargo Fernet Wind4, el licor de hierbas de Galicia Fonte Do Frade, el micros de hierbas Sadar, y los licores de naranja Wind 4.

Entre las marcas reconocidas que cumplen completamente a la norma está la crema de tequila 1921, Licor 43, Jägermeister, Midori, Controy, Flaminfo, entre otros.