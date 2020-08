Cruz Azul nombra autoridades internas en medio de conflicto por la Cooperativa

Socios de la Cooperativa Cruz Azul eligieron este miércoles a Federico Sarabia Pozo como presidente del Consejo de Administración de la organización y a Alberto López Morales para presidente del Consejo de Vigilancia.

En una asamblea realizada con un quórum de 550 socios de la cooperativa, a las afueras de las oficinas de la organización en avenida Gran Sur que se encuentran aseguradas por orden judicial.

Los cooperativistas señalaron el encuentro como un “momento histórico” para la organización, que acusaron se encuentra “secuestrada” por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, quienes tienen el control actual de la Cooperativa tras la salida Guillermo 'Billy' Álvarez, acusado de delincuencia organizada.

“Estas personas iban por la Corona de Cruz Azul y del Cooperativismo en México, no lo vamos a permitir”, mencionó un socio de la sección de Hidalgo luego de hacer un recuento sobre el intento de dicho grupo por tomar la planta cementera en esa entidad.

La organización llevó a cabo su Asamblea General ordinaria para elegir a sus autoridades internas, con fe de la legalidad otorgada por el notario 47 de la Ciudad de México, Alfredo Miguel Morán, donde también se eligió a Arturo Santos Rivera como secretario general del Consejo de Administración y a Alfredo Cano Alvarado, secretario del Consejo de Vigilancia.

“Hay mayoría absoluta para el nombramiento de nuestras autoridades internas, esa es unidad para nuestra Cooperativa”, dijo Joel Vázquez, presidente de debate de la Asamblea.

Asimismo se eligieron a cinco vocales de la comisión de Administración y tres para la de Vigilancia, además de que se propuso crear un proyecto para incorporar a los hijos de los cooperativistas como miembros de la organización de manera directa para tener control de la Cooperativa.

También se nombró a Juan José Godoy Lugo como presidente de la Comisión permanente de Conciliación y Arbitraje y a Alfanelly Segovia García en la Comisión de Educación de la Cooperativa.

Debido a la falta de equipo para la formalización del acta constitutiva de dicha Asamblea, se designó a Concepción Rangel Díaz como delegado para llevar a cabo la protocolización de trabajos realizados.

La reunión se realizó con las medidas sanitarias necesarias para la aglomeración, a pesar de las restricciones que realizó la autoridad policial de la capital para el acceso al corporativo.

En su participación, Jorge Hernández, vocero de la Cooperativa, destacó el carácter democrático de esta Asamblea pues aseguró la organización no le pertenece a uno ni a dos, sino a más de 700 cooperativistas para adeudo de el rumbo del grupo.

“Esto no es democracia, a los señores se les permitió una toma administrativa, no una toma de la empresa. No le podemos cuartar ni se puede secuestrar por dos personas a los sueños de más de 700 cooperativistas y más de 10 mil 500 familias”, dijo.