CRE tarda más en dar permisos a privados que a Pemex: Cofece

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) tarda más en dar permisos para gasolineras privadas que a las de marca Pemex, lo que afecta a la competencia en el mercado, advirtió David Lamb, titular de la unidad de planeación, vinculación y asuntos internacionales de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

En su presentación en la Expogas Virtual 2020, organizado por la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), señaló que desde 2019 toma en promedio 66 días a la CRE liberar un permiso de marca Pemex, mientras que con otras compañías privadas se tarda 84 días.

“Antes de que faltara quórum en la CRE para permisos, que fue en 2018, se tardaban en promedio 20 a 21 días para los permisos, ahora se tardan hasta tres veces más y mucho más si no son Pemex”, comentó.

Dijo que esto puede limitar la competencia en el mercado y que además se pudiera interpretarse como un trato de privilegios a Pemex por ser la marca del Estado.

“Existen al menos 229 solicitudes para marcas no Pemex entre 2019 y abril 2020 que no son resueltas aún y no sabemos el estado que guardan”, agregó.

G500 va por 500 estaciones

La red de gasolineras G500 prevé alcanzar su meta de 500 estaciones este año o en el primer trimestre de 2021, esto pese a la pandemia de coronavirus en México, la cual ocasionó una reducción en el consumo de combustible en el país.

Luz María Gutiérrez, CEO de la empresa, explicó que incluso en los meses más críticos de la emergencia sanitaria convirtieron 12 gasolineras a su firma, y ahora superan las 470 unidades de negocio.

“Nosotros no hemos cerrado estaciones”, destacó Gutiérrez en entrevista con El Financiero.

La directora contó que entre abril y mayo tuvieron hasta 60 por ciento menos volumen de venta en las estaciones, pero ahora a baja es de entre 20 y 30 por ciento, dependiendo de la ciudad en el país.

Cabe destacar que recientemente, G500 fue reconocida por la Profeco como la mejor marca de estaciones de servicio para el periodo del 15 de octubre del 2019 al 15 de julio del 2020, tanto por calidad de servicio como por ser justo con los precios.