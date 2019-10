Costo de alojamiento en Airbnb aumentará con nuevas reglas fiscales

La retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como del Impuesto Sobre la Renta (ISR), generará que las tarifas de servicios de plataformas de alojamiento como Airbnb aumenten, en la proporción de los gravámenes aplicados a este tipo de comercios digitales.

“La naturaleza de un impuesto es esa (que suban las tarifas de alojamiento). Nosotros somos muy claros: existen reglas hacendarias que deben cumplirse. Les avisamos (a los anfitriones) para promover que paguen sus impuestos. El aumento ocurriría naturalmente con las tarifas de Airbnb”, dijo en entrevista para El Financiero Jorge Balderrama, gerente de políticas públicas de la empresa estadounidense.

Para el Paquete Económico de 2020, el Gobierno federal incluyó a las empresas que integran la ‘economía digital’-Google, Mercado Libre, Uber, Sin Delantal- como retenedoras de IVA e ISR a los usuarios que ofrecen servicios a través de esas plataformas.

Aun cuando Balderrama asegura que Airbnb está dispuesta a colaborar con el nuevo régimen impositivo, reconoció que el periodo para implementarlo es muy corto.

En ese sentido, se espera que en marzo del siguiente año queden definidas todas las reglas de este nuevo marco hacendario y que un mes después las empresas comiencen a operar bajo ese esquema.

“Nos preocupan las fases de implementación que son complicadas, muy cortas, no me gustaría decir que son imposibles, pero prácticamente hay una probabilidad muy baja de cumplir a cabalidad (con las nuevas regulaciones). En un mes no se puede implementar”, advirtió el gerente de políticas públicas de Airbnb.