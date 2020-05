Coronavirus impulsa realización de series y películas animadas en EU

A principios de este mes, Pin Young se paró dentro de un armario en su casa en Pasadena, California, y grabó líneas para una próxima serie animada de YouTube. Mientras daba voz a los personajes del guion, Young se cubrió la cabeza con una manta para evitar que sus palabras resonaran en las paredes de su improvisado estudio.

Antes de la pandemia causada por el coronavirus, la actriz de 38 años nunca había hecho un trabajo de doblaje para un programa animado. Sin embargo, con gran parte de Hollywood cerrado gracias al virus, fue uno de los únicos trabajos que pudo encontrar. Teniendo en cuenta la dirección actual del negocio del entretenimiento, podría convertirse en su nueva carrera. "No sabemos cuánto durará esto", dijo Young. "Si no puedo estar frente a una cámara en el set por otro año, probablemente debería encontrar una alternativa".

A medida que Hollywood lidia con un número creciente de retrasos en sus producciones gracias al COVID-19, los programas animados han surgido como una fuente de generación de contenidos a prueba de la pandemia. Dado que el trabajo se puede hacer de forma remota, los estudios de animación han evitado los complejos problemas de seguridad que las series en vivo presentan para los productores: administrar un gran reparto y equipo en el set mientras minimizan su riesgo de exposición. Ahora, los estudios de animación están contratando ayuda adicional para satisfacer el aumento en su demanda.

"Todo lo que hacemos se puede hacer en una computadora en casa", dijo Marci Proietto, vicepresidenta ejecutiva de animación de 20th Century Fox Televisión de Walt Disney. "Estamos avanzando en todas nuestras series, lo cual es un poco milagroso".

A principios de este mes, la serie animada del estudio "Solar Opposites", que trata sobre una familia de extraterrestres que viven en los suburbios, se estrenó en Hulu. Más adelante este mes, su comedia musical animada "Central Park" debutará en Apple TV.

La animación ya era un negocio atractivo en Hollywood. Pero Proietto dijo que los ejecutivos de entretenimiento ahora se están abasteciendo, en parte, para prepararse para posibles retrasos en la producción a largo plazo en otros géneros. El estudio ha visto un aumento del 25 por ciento en los pedidos de desarrollo en los últimos dos meses. "Estamos recibiendo toneladas de llamadas", aseguró.

Los ejecutivos de Hollywood han estado luchando para adaptarse a los desafíos de producir televisión durante la pandemia. En una reciente llamada de ganancias, el director ejecutivo de ViacomCBS, Bob Bakish, mencionó que las series de comedia, que generalmente se graban en escenarios de sonido, podrían ser más fáciles de producir que los dramas, que a menudo se filman en el lugar. El CEO de Discovery, David Zaslav, se jactó de que Food Network puede continuar la producción porque sus estrellas de cocina pueden filmar desde sus propias cocinas. El ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, ha sugerido que los dramas probablemente necesiten posponer escenas de rodaje que involucren multitudes, secuencias de acción o viajes internacionales.

La fiabilidad de la animación ha quedado clara en las últimas semanas a medida que las redes de televisión y los servicios de streaming han anunciado sus próximos proyectos. Este mes, la cadena de transmisión Fox presentó su línea de otoño, que presenta varios programas animados como "Los Simpson," Las hamburguesas de Bob "y" Padre de familia ". "El cronograma de producción para la animación prácticamente no ha sido tocado, tocó madera, por COVID-19", dijo el CEO de Fox Corporation, Lachlan Murdoch, en una llamada, y agregó que la animación ha sido "una gran bendición para nosotros".

A principios de este mes, NBCUniversal reveló la primera lista de programas originales para su nuevo servicio de transmisión, Peacock. Con la producción de varias series retrasadas, un tercio del nuevo contenido de Peacock serán programas animados como “Jorge el Curioso" y “¿Dónde está Waldo?"

Con el personal trabajando a distancia, CBS All Access ha continuado lanzando episodios semanales de "Tooning Out the News", una serie animada coproducida por Stephen Colbert. Al mismo tiempo, la serie animada de Netflix "Big Mouth" ha estado haciendo salas de escritores virtuales y lecturas de mesa, incluida una que fue transmitida en vivo para los fanáticos.

La animación no solo ha sido más confiable durante la pandemia, sino que también ha tenido una gran demanda gracias a todos los niños atrapados en casa. Esta primavera, con los cines cerrados, Universal lanzó “Trolls 2: Gira Mundial” para que las familias lo vean en casa. Superó las expectativas más optimistas del estudio, generando alrededor de 200 millones de dólares en ventas en unas pocas semanas.

En toda la industria, los estudios de animación buscan expandir sus operaciones. La página de inicio de Mercury Filmworks, un estudio de animación con sede en Ottawa, Ontario, incluye un mensaje que rara vez se ve en estos días: "¡Estamos contratando!" El estudio, que hace películas y series infantiles, incluida "Hilda" de Netflix, ha agregado 35 empleados en los últimos dos meses. El CEO de la empresa, Clint Eland, dijo que estaba sorprendido por la rapidez con que los ejecutivos de los medios se comunicaron con él después de que la mayoría de la producción de películas y televisión en vivo se cerró. "La intensidad de su enfoque en la animación ha aumentado", dijo. "Se ha convertido en una súper prioridad".

Otro estudio de animación, 9 Story Media Group, ha contratado a 32 personas en las últimas seis semanas, según el CEO Vince Commisso. El estudio realiza espectáculos animados como "Daniel Tiger’s Neighborhood" con Fred Rogers para PBS Kids y "Blue’s Clues and You" para Nickelodeon. Commisso dijo que 9 Story Media ha invertido en una plataforma digital que facilita la producción de programas de forma remota, permitiendo a sus mil empleados trabajar desde casa. Durante los últimos dos meses, el estudio recibió pedidos de dos espectáculos animados y las ventas de la programación de su biblioteca aumentaron en un 20 por ciento. "La demanda ha aumentado", dijo.

Uno de los mayores desafíos ha sido obtener audio de calidad. Al no poder congregarse en estudios de sonido profesionales, 20th Century Fox TV ha enviado micrófonos a los actores de voz y les ha asesorado sobre cómo grabar. "Algunos actores están debajo de las mantas, algunos están en sus armarios", dijo Proietto. "Lo estamos resolviendo".