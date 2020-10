Coral no acatará resolución de arbitraje internacional que le ordena pagar a Prisa

Corporativo Coral no acatará la resolución emitida por el árbitro de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, Francia, ya que no tiene validez al no ser emitida por un juez mexicano, aseguró Luis Cervantes, representante legal de Corporativo Coral.

Este miércoles una árbitro de emergencia del CCI determinó que Corporativo Coral deberá pagar a SER, filial de Grupo Prisa, 40 mil dólares por concepto de gastos administrativos de la CCI, así como ejecutar y ceñir su conducta de socio a lo pactado en el Contrato de Accionistas.

“No la vamos a acatar porque no es acatable. Es una resolución que no tiene validez, es una resolución que no vale ni siquiera el papel en el que está escrita porque no es una resolución que sea ejecutable. Para que una resolución dictada por un árbitro sea ejecutable tiene que presentarse a un juez mexicano y se juez tiene que ver si esa resolución no viola el derecho mexicano porque si esa resolución viola el derecho mexicano no puede ordenar su ejecución”, aseguró Cervantes en entrevista con El Financiero.

Respecto a la determinación emitida el 25 de septiembre que anula las decisiones emitidas en la Asamblea Especial de Accionistas, Cervantes aseguró que el martes el juez tercero de Amparos de la ciudad de México suspendió dicha resolución

“Sobre esa resolución tramposa y corrupta, fue un acto de corrupción, le dio dinero al juez para que revocara la resolución que ya había otorgado, esa resolución ya fue materia de una suspensión de un amparo que concedió ayer el juez tercero de amparos de la ciudad de México, entonces el gusto de la trampita les duró como nueve días”, comentó

Aceptó que Grupo Prisa y Corporativo Coral sostuvieron una reunión para ver la posibilidad de compra y venta de la participación de Radiópolis de ambas partes, en donde aseguró que Coral no tiene el interés de vender y sí adquirir las acciones del Grupo español.

“Lo que quedó (Prisa) en esa reunión es que va a consultar con el cliente si están en posición de vender y cuál sería su precio y nos informarán en la siguiente reunión”, adelantó.

