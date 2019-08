Cooperativa Cruz Azul y directiva litigan por el control de la cementera

Un grupo de cooperativistas y la directiva de Cooperativa La Cruz Azul litigan para dirimir quién se encargará de la cementera.

La mañana de este jueves se difundió un comunicado emitido por un grupo de cooperativistas en el que aseguraban que el Juez XI de Distrito en Materia Civil había ordenado la destitución de Guillermo Álvarez como director general de la Cooperativa Cruz Azul, lo que más tarde fue desmentido por Jorge Hernández, vocero de la cooperativa.

Ante esto, Jorge Hernández afirmó que un Juez no puede determinar la destitución o nombramiento de un director general, ya que sólo la Asamblea General tiene esta facultad.

“Lo que se difundió en medios de comunicación y redes es falso porque no sale de la organización, no lo firma nadie y no está reconocido por los cooperativistas. Además, un juez no puede determinar la destitución del director general sino se impugna la Asamblea donde el director general fue electo”, dijo en entrevista con El Financiero.

El vocero refirió que un juez sólo puede remover de un cargo a un directivo si existe una impugnación de la Asamblea donde éste haya sido nombrado, “si la Asamblea es inexistente automáticamente los puestos o nombramientos son inexistentes”.

“Nuestro director general fue electo en Asamblea General, que es el máximo órgano de la cooperativa, y fue legal”, aseguró.

Hernández aseveró que Guillermo Billy Álvarez aún despacha desde la sede de la sociedad al sur de la ciudad y no recibió notificación alguna porque este procedimiento no es legal.

“Los puestos directivos como los de los consejeros y directores son nombrados por la Asamblea General de la organización y un juez no puede destituir a ningún directivo”, afirmó.

Cabe recordar que socios de La Cruz Azul e integrantes de la organización Cruzada han denunciado el mandato de Álvarez por supuestos actos de corrupción y lavado de dinero en la empresa.