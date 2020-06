Construimos Airbnb en 12 años y lo perdimos casi todo en 6 semanas: CEO

Y en un 'chasquido' de dedos, el mundo de viajes llamado Airbnb se desvaneció en medio de las cuarentenas y bloqueos ante la pandemia del nuevo coronavirus.

"Pasamos 12 años construyendo el negocio de Airbnb y lo perdimos casi todo en cuestión de cuatro o seis semanas", afirmó para CNBC el CEO de Airbnb, Brian Chesky.

En una entrevista del lunes, Chesky dijo que "viajar como sabíamos hacerlo se terminó. No significa que el viaje se haya terminado, solo que viajar como sabíamos hacerlo se terminó, y nunca va a volver."

Airbnb enfrenta un futuro incierto debido a los temores de rebrotes que ya se están experimentando en todo el mundo, y agregó que el modelo turístico que se conocía ha muerto.

El empresario remarcó que en medio de la pandemia, la gente solo quiero estar segura, "no quieren subirse a aviones, no quieren viajar por negocios, no quieren ir a las ciudadaes".

"Lo que vamos a hacer es subirnos a nuestros autos, conducir unos pocos kilómetros hasta una pequeña comunidad y quedarnos en una casa", dijo.

Sin embargo, Chesky destacó que la recuperación de Airbnb del colapso de viajes causado por el COVID-19 ha sido tan rápida que la esperada cotización en bolsa de la startup sigue contemplada para 2020.

“No la descartamos este año, pero definitivamente no nos comprometemos con una línea de tiempo en este momento”, dijo afirmó en entrevista con Emily Chang en Bloomberg Television el mismo lunes. “Aún estamos en una fase temprana de esta crisis para saber a ciencia cierta cómo se desarrollará esto”.

Originalmente había planeado presentar documentos de OPI ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos el 31 de marzo. En cambio, llegó la pandemia de coronavirus y canceló los viajes mundiales, haciendo que las reservas de Airbnb se derrumbaran y amenazaran sus planes de cotización este año. La compañía con sede en San Francisco recortó 25 por ciento de su fuerza laboral y recaudó una deuda adicional de 2 mil millones para ayudar a resistir la caída, reduciendo aproximadamente 40 por ciento de su valoración de mercado privado por 31 mil millones.

El primer “momento oscuro” para Chesky se produjo cuando se dio cuenta de que Airbnb se enfrentaba a mil millones en cancelaciones por parte de huéspedes. Después de 12 años, en los que Airbnb se convirtió en uno de los sitios de alquiler de casas de vacaciones más grandes del mundo y una de las startup de tecnología más destacadas de Silicon Valley, Chesky dijo que temía perderlo todo en solo cuatro semanas.

“Parecía que todo estaba dañado en la empresa”, dijo. “Como industria, tuvimos que mirar hacia el abismo, y no sabíamos si nos recuperaríamos y cuándo”.

Algunas indicaciones recientes sugieren que se está produciendo un repunte y que la demanda está volviendo más rápido de lo que casi todos esperaban, incluido Chesky. Desde mayo, Airbnb ha observado que los residentes de las ciudades aprovechan las políticas de trabajo desde casa y se escapan durante semanas para vacacionar en áreas más rurales. El número de noches reservadas en alojamientos de Estados Unidos entre el 17 de mayo y el 3 de junio fue mayor que durante el mismo período del año anterior. Al 17 de junio, las reservas de Airbnb aumentaron 20 por ciento interanual en EU, según nuevos datos de la firma de investigación de mercado AirDNA.

Independientemente del aumento de la demanda, Chesky dijo que Airbnb todavía estaba en modo de supervivencia. “No estamos absolutamente fuera de peligro”, dijo. “Nos estamos recuperando más rápido de lo que pensábamos, pero tampoco quiero tener falsas esperanzas”.

Con información de Bloomberg*

Te invitamos a consultar la versión fast de nuestra revista Bloomberg Businessweek, donde podrás encontrar más artículos de tu interés.