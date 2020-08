Constellation Brands anda buscando 'la vuelta' para la planta en Mexicali; no hay permiso para hacerla: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este miércoles, en relación a la planta de Constellation Brands en Mexicali, que esta no puede ser construida y que están buscando cómo "darle la vuelta".

"Quedamos en que íbamos a hablar (con los directivos de la empresa) pero les dije con mucha claridad que la planta no se podía poner en Mexicali (...) Es cierto, le andan buscando la vuelta, qué bien que preguntan para que los de Baja California sepan que no hay autorización, no hay permiso, porque están insistiendo", apuntó.

El 21 y 22 de marzo de este año se llevó a cabo una consulta ciudadana en Baja California sobre la construcción de esta planta cervecera. El día 23 de ese mismo mes, el Gobierno federal dio a conocer que, con 76.1 por ciento de las personas en contra, la Conagua no daría los permisos correspondientes que estaban pendientes para la obra.

Grupos ambientalistas consideraron que la cervecera agotaría las reservas acuíferas.

En tanto, el 1 de abril, López Obrador señaló que la compañía había aceptado la vía de la conciliación y que ya se buscaban otras opciones para su construcción.

No obstante, este miércoles, el mandatario federal señaló que incluso le han enviado otros proyectos alternativos donde supuestamente se resuelve el problema del agua.

López Obrador contó que les dijo a los directivos de Constellation que no se podía construir porque no iría en contra de la voluntad de la gente, y que antes se hacía negocio a toda costa pero que ahora no era así, pero que sí había forma de resolver este asunto y compensar a la empresa para buscar un permiso donde sí haya agua.