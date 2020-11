Consorcio chino gana modernización de Línea 1 del Metro

El consorcio liderado por la empresa china CRRC Zhuzhou Locomotive ganó la licitación internacional para realizar la modernización integral de trenes, sistema de control y vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

En el acto de fallo, realizado este viernes, la subdirección general de administración de finanzas adjudicó el contrato por 19 años al consorcio en el que también participa la empresa CRR Hong Kong Company.

En la ceremonia, CAF, la constructora española, decidió no participar en la subasta inversa, por lo que dejó la ‘vía’ libre al consorcio oriental que obtuvo un contrato por alrededor de 34 mil millones de pesos, IVA incluido, para modernizar la línea de metro más antigua del país.

El Financiero tuvo acceso a la carta de motivos de desistimiento de la empresa ibérica, la cual señaló a las autoridades de la Ciudad de México que no podía presentar una propuesta económica que se adecuara al tope fijado por el gobierno capitalino.

"(CAF) no está en posición de presentar una propuesta económica (...) que no rebasen el monto total autorizado por el Congreso de la Ciudad de México para este proyecto, entendiendo que dicho presupuesto autorizado no permite asegurar el cumplimiento de los requisitos técnicos para el material rodante, sistema de control ni trabajos en vía", señaló en la misiva Maximiliano Zurita, director general de CAF.

En el fallo, la CRRC, que también participó en el fallido concurso del Tren México-Querétaro, no redujo su propuesta inicial y mantuvo el precio de 64 millones de pesos por tren nuevo y una suma de pagos que ascenderían a los 32 mil 219 millones 694 millones sin contar el IVA.

El Gobierno capitalino optó por esta oferta por considerarla más solvente y la mejor en cuanto a precio, calidad y financiamiento, no obstante, el consorcio español entregó documentos en los que justifica su salida del concurso de licitación.

Con la modernización se busca adquirir trenes nuevos para cubrir la demanda de las próximas dos décadas en uno de los transportes más importantes en la Ciudad de México.

De acuerdo con el plan, se contempla la renovación de las vías de Pantitlán a Observatorio y se sumarán 30 trenes nuevos a los 10 adquiridos en los meses anteriores.

Para el final del sexenio, ya funcionará el sistema de pilotaje automático en la línea ‘rosa’ del Metro y se asegurará el mantenimiento del mismo durante los próximos 20 años, según información del gobierno de la Ciudad de México.

Los contratos ganados por las empresas chinas tienen como objetivo reducir el tiempo de espera en las estaciones, que pasará de 120 segundos en cada estación a 100 segundos, con la circulación de 36 trenes por hora.

Con ello, el STC espera reducir en 12 minutos el tiempo total de traslado de un usuario entre Pantitlán y Observatorio, además de aumentar en 35 por ciento la capacidad de los vagones.

