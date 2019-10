Con información, haremos cambiar de opinión a aerolíneas que tienen dudas sobre Santa Lucía: López Obrador

Las aerolíneas que tienen dudas sobre si operarán en el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) cambiarán su opinión cuando conozcan más datos del proyecto, aseguró este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Están en su derecho (de expresar dudas), pero van a ir cambiando de parecer cuando tengan más información", apuntó.

Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, afirmó el lunes que les interesaría conocer el proyecto, pues dijo que no puede opinar de lo que desconoce.

“Nos interesaría ver el rediseño que quieren hacer, cómo piensan hacer compatible el espacio aéreo con la operación de los (tres) aeropuertos, no hemos visto (los estudios). Entonces no puedo opinar porque no hemos visto nada absolutamente nada. No lo hemos visto, nos gustaría conocerlo”, dijo en el marco de la 16° reunión de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) en Brasilia.

La empresa del ‘caballero águila’ ya ha señalado que no operará en más de un aeropuerto.

El Gobierno presentó en abril el Sistema Aeroportuario de la Ciudad de México que estará formado por el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el aeropuerto de Toluca y la terminal que inició su construcción en la base militar de Santa Lucía.

Sobre esta, López Obrador sugirió que cada 15 o 30 días presentará los avances de la obra en su tradicional conferencia matutina desde Palacio Nacional, esto después de que el lunes mostró un video con los trabajos que se han hecho en los últimos 10 días en ese sitio.

Con información de Algo Munguía