Cofepris revoca lineamientos de control sanitario de mariguana aprobados por gobierno de Peña

La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), revocó los 'Lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma' publicados el 30 de octubre de 2018.

Con la revocación de los lineamientos no entran más solicitudes de permiso, y solo revisarán los permisos otorgados entre noviembre y diciembre del año pasado, todavía bajo el mando de la administración anterior, liderada por Julio Sánchez y Tepoz.

La administración anterior otorgó a 10 empresas permisos para la importación y comercialización de 57 productos con cannabis y sus derivados, los cuales continúan en revisión.

“Cofepris revisará los documentos que en noviembre de 2018 fueron emitidos por la anterior administración como supuestas 'autorizaciones' de productos que contienen cannabis y sus derivados, con el objeto de resolver sobre su validez o, de ser el caso, iniciar las acciones conducentes de conformidad con el marco legal aplicable”, acotó en un comunicado Cofepris.

Las 10 empresas que recibieron permisos fueron CBD Life, CBD Science, Med Mex, Aceites Orgánicos de América, Endo Natura Labs, Farmacias Magistrales, Fitonat México, Kuida Life Mexico, Pharma Oil Solutions y The Clinic Pain Relief Center.

Cofepris, ahora bajo la tutela de José Alonso Novelo, detalló que se analizó el contenido de los lineamientos y determinó que contravienen el marco de lo mandatado en el decreto por el que se reformó la Ley General de Salud en 2017, por haber excedido su propósito al autorizar la comercialización de diversos productos con derivado de la cannabis (THC) en usos distintos a los médicos y científicos, a razón de que dichas sustancias se encuentran clasificadas como estupefacientes o psicotrópicos de acuerdo con lo dispuesto en la citada ley.

Asimismo, agregan que la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Comercio Exterior, concluyó que los lineamientos contravienen la normatividad en materia del establecimiento de regulaciones no arancelarias al comercio exterior, previsto en la Ley de Comercio Exterior y su Reglamento.

La dependencia explicó que lo anterior es porque no se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y no se modificó el Acuerdo de regulaciones no arancelarias de la Secretaría de Salud en términos de las fracciones arancelarias y nomenclatura que les corresponda según la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

Además de que tales lineamientos involucran mercancías actualmente prohibidas en su comercio por dicha tarifa.

El documento concluyó que la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris, realizará las acciones pertinentes para armonizar correctamente el marco jurídico vigente, los reglamentos y normatividad.

Esto de acuerdo con lo mandatado en el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal publicado en el DOF el 19 de junio de 2017, del cual deriva la regulación del uso medicinal o terapéutico de la cannabis y sus derivados.