Cofece resolverá compra de Cornershop por parte de Uber: PJF

El Poder Judicial de la Federación (PJF) determinó este jueves que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tiene la facultad para resolver la fusión de Cornershop con Uber.

Por unanimidad de votos, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, determinó la autoridad competente de la Cofece y no del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Lo anterior debido a que las empresas no son concesionarias de telecomunicaciones, sino que recurren a estos para la prestación de sus servicios a través de una plataforma digital, además de que los servicios prestados no son de telecomunicaciones, sino de logística e intermediación entre usuarios, conductores y repartidores, y que los notificantes utilizan el internet como un insumo, lo cual no constituye el servicio de las plataformas ni representa la fuente de sus ingresos.

La intención de compra de Uber por Cornershop se dio a conocer en octubre del 2019, por un monto que no fue revelado; sin embargo, analistas estiman que esta fue hecha por 450 millones de dólares.

La operación se notificó originalmente a la Cofece, quienes también le dieron trámite al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por ello, en estricto apego a la Ley Federal de Competencia Económica, la Comisión remitió el expediente al PJF para que dirimiera el conflicto competencia.

“La decisión del Tribunal Colegiado sienta un precedente importante en la definición de las competencias entre la COFECE y el IFT en el contexto actual, en donde el comercio a través de plataformas y medios digitales está tomando mayor relevancia en la vida económica de del país”, apuntó en el documento la Cofece.

La institución concluye que espera la notificación de esta decisión emitida por el PJF para retomar de inmediato el procedimiento a fin de agilizar el análisis y resolución de la operación.