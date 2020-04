Cofece aprueba fusión de WeWork y Softbank... aunque con multa de más de 3 mdp

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) aprobó este martes la fusión del conglomerado japonés SoftBank y la compañía internacional de coworking WeWork, aunque el organismo decidió multar a las compañías con 3 millones 379 mil 600 pesos por omitir la notificación de dicha concentración.

La concentración entre SoftBank Group Corp (SoftBank), SB WW Holdings (Cayman) Limited (SB WW) y The We Company (WW) fue aprobada por el organismo luego de considerar que la operación no pone en riesgo las condiciones de competencia en el mercado de servicios de espacios de trabajo compartido.

“Esta concentración, que consistió en la adquisición por parte de SoftBank de un porcentaje del capital accionario de WeWork, se llevó a cabo entre abril y julio de 2019; no obstante, la hicieron del conocimiento de esta Comisión hasta enero de 2020”, informó la Cofece en un comunicado.

De acuerdo con la Cofece, una omisión de este tipo es considerada “como grave”, pero al momento de que el Pleno determinó la sanción consideró como “atenuante” el reconocimiento de ambas partes al incumplimiento al que incurrieron.

En octubre de 2019, WeWork aceptó el salvavidas del conglomerado tecnológico japonés por el que SoftBank se hizo del control de la compañía ante un intento fallido de la empresa de coworking por salir a Bolsa en septiembre.