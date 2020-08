Coca-Cola FEMSA interpone amparo contra el nuevo etiquetado

La embotelladora de Coca-Cola, Coca-Cola Femsa, informó este viernes que interpuso un amparo ante el nuevo etiquetado de advertencia. A pesar de ello indicó que en todos sus productos, excepto agua, se podrán observar en sus envases los octágonos negros desde el 1 de octubre de este año.

“La compañía ha promovido un juicio de amparo en contra de esta reforma, la cual se encuentra pendiente de resolución. La compañía no puede asegurar que esta reforma no tendrá un efecto adverso en su negocio y en los resultados de sus operaciones en México”, apuntó la emisora KOF en un comunicado emitido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La reforma a la NOM-051 establece la obligación de incluir información nutricional complementaria a través de sellos octagonales, según sea aplicable a los productos que excedan los parámetros establecidos de azúcares, sodio, grasas, calorías, o leyendas que inhiban el consumo en menores de edad si contiene cafeína o edulcorantes.

Los perfiles señalados por la NOM-051 se mantiene una declaración nutricional sobre el contenido de proteínas, azúcares añadidos, sodio, grasas saturadas y otras grasas por cada 100 gramos o 100 mililitros en el producto.

“De acuerdo con lo establecido en la NOM-051, a partir del 1 de octubre de 2020 todo el portafolio de la compañía (excepto agua) deberá cumplir con estos nuevos lineamientos de etiquetado, lo anterior aun cuando los productos etiquetados en cumplimiento con la anterior NOM-051 podrán permanecer en el mercado hasta el 30 de noviembre de 2020”, señaló la empresa que dirige John Santa María.

Otro amparo que está pendiente de resolución para la embotelladora se concentra en Oaxaca, pues en junio de 2019 la entidad reformó la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos para prohibir el uso, venta y distribución de botellas de resina PET de un solo uso para botellas de agua y cualquier otra bebida.

“Este proceso continúa y se encuentra pendiente de resolución. No obstante lo anterior, la compañía no puede asegurar que las acciones legales que tome, tendrán el efecto deseado, o que la reforma no tendrá un impacto material en su negocio y en los resultados de sus operaciones en México”, concluyó la emisora KOF.