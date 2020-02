Coca-Cola FEMSA hará frente a nuevo etiquetado con reformulación de productos

La embotelladora de Coca-Cola FEMSA, la emisora KOF, contempla hacer frente al nuevo etiquetado de advertencia en México con la misma estrategia que en Chile, la reformulación de sus productos.

“También tenemos una capacidad importante de reformulación y desarrollo de nuevos productos que también pueden mitigar y confirmar algunos de estos vientos en contra que podríamos enfrentar con las nuevas regulaciones nutricionales”, dijo en conferencia con analistas Constantino Spas Montesinos, director de administración y finanzas para Coca-Cola FEMSA.

De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos yAguas Carbonatadas (ANPRAC), de cada 10 bebidas tres han sido reformuladas, el resultados es que 5 de cada 10 productos ya son bajos o sin calorías.

Asimismo, la industria tiene el objetivo que para 2024 se brinque a que 7 de cada 10 productos sean bajos o sin calorías, y que todo el portafolio cuenta con 20 por ciento menos de azúcar.

“Es demasiado pronto para evaluar los impactos. La etiqueta aún no ha sido publicada. Y como tal, no hay datos oficiales para una presentación. No esperamos la implementación completa de esto durante 2020”, refirió Spas.

John Anthony Santa Maria Otazua, director general de Coca-Cola FEMSA.

En 2019 la embotelladora reportó en México una contracción del 0.6 por ciento en el volumen de ventas, afectada por caídas en los productos de la categoría de refrescos, agua y otros; solo garrafón repuntó con 0.5 por ciento.

Por su parte, John Anthony Santa Maria Otazua, director general de Coca-Cola FEMSA, agregó que ven los tiempos de implementación del nuevo etiquetado lejanos, esto por los amparos impuestos contra este.

Menos aumento de precio para 2020

En otros temas, Santa María adelantó que con miras a hacer frente a la baja del consumo en México, los incrementos de costo en sus productos serán moderados este año, y apostarán por los envases retornables, como ya adelantó Arca Continental, también embotelladora de Coca-Cola.

“Vamos a ser más moderados este año. Nuestros precios debido a la situación económica en México y a nuestro análisis de gestión de ingresos estarán mucho más en línea con la inflación, y eso combinado con los juegos de asequibilidad y las soluciones retornables que hemos presentado al consumidor”, pronunció el directivo.

La botella universal a diferencia de las retornables que conocemos actualmente, es que tendrá una etiqueta que se puede arrancar, a diferencia de la que actualmente viene impresa.

Acorde con lo anterior, estas botellas son intercambiables entre las marcas del portafolio de Coca-Cola, es decir, puedes llevar la del refresco de cola y llevarte la del sabor de naranja o de limón.