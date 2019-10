Chocolate Abuelita se prepara para 'correr' maratón Día de muertos-Candelaria, que representa 60% de sus ventas

El 'maratón' Día de muertos - Candelaria representa el 60 por ciento de las ventas anuales para Chocolate Abuelita, afirmó Juan Carlos Peralejo-Serrano, vicepresidente de chocolates y confitería en Nestlé México.

"Empieza un periodo interesante, primero es Día de Muertos, luego la Virgen de Guadalupe, las posadas, Navidad, día de reyes y el día de la Candelaria, ahí es el meollo del consumo, el 60 por ciento de nuestras ventas anuales", explicó.

Para crecer su presencia y consumo durante el año, la empresa modificó su portafolio de ofertas y agregó presentaciones como granulada y productos 'on the go' como barritas, listos para beber y bebidas de máquina.

Las tabletas aún se mantienen como el producto estrella de la compañía, pues representan el 85 por ciento de las ventas.

"Estamos trabajando mucho en desarrollar innovaciones para la marca y en otra categoría que presentaremos pronto para tener otros usos de Chocolate Abuelita en la cocina", adelantó Claudia Buenrostro, encargada de mercadotecnia.

Agregó que en el mediano plazo se contempla la incursión en la oferta de productos orgánicos, donde el principal reto es contar con el sello que lo avale.

Al año se elaboran aproximadamente 27 mil toneladas de Chocolate Abuelita en la planta de Toluca. La producción de toda la cartera de chocolates de Nestlé, que incluye a Carlos V, Freskas y Tin Larin, es por 64 mil toneladas anuales en esa misma planta.

El cacao que se utiliza en los productos es una mezcla de Ecuador, República Dominicana, Venezuela y Costa de Marfil, esto debido a que en México solo se alcanzan a comprar 2 mil 500 toneladas de cacao, lo que no alcanza para toda la producción.

Por ello, la empresa tiene interés de seguir fomentando el Plan Cacao que arrancó en 2013 con una inversión programada de 100 millones de pesos.

"México tiene un peso muy pequeño en la producción mundial de cacao, entonces en Nestlé estamos invirtiendo en Plan Cacao para desarrollar la producción de cacao mexicano. Llevamos invertidos ya 40 millones de pesos y apuntamos a 2023-2024 que es donde queremos duplicar la compra nacional de cacao", informó Peralejo-Serrano.