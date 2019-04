Burger King lanza la hamburguesa vegetariana 'imposible'

Burger King, famosa por sus hamburguesas como el Bacon King de mil 150 calorías, va a vender una hamburguesa de origen vegetal.

Las hamburguesas vegetarianas podrían finalmente obtener el reconocimiento que necesitan para popularizarse, ya que junto con la empresa de Silicon Valley Impossible Foods lanzó este lunes el Whopper Imposible en 59 tiendas en St. Louis, Misuri y sus alrededores.

Para marcar el lanzamiento del Día de los Inocentes en algunos países, el gigante de la hamburguesa lanzó un video promocional al estilo de cámara oculta que muestra que los clientes no pueden notar la diferencia cuando prueban las Whoppers hechas con vegetales en lugar de carne.

"Queríamos asegurarnos de tener algo que estuviera a la altura de las expectativas del Whopper", dijo el presidente de Burger King para Norteamérica, Christopher Finazzo.

La adopción de carne de origen vegetal por Burger King en la industria de la comida rápida, una de las primeras compañías en hacerlo, es inesperada. La cadena ya ofrece hamburguesas vegetarianas producidas por MorningStar Farms de Kellogg's.

Sin embargo, las "hamburguesas imposibles" están diseñadas para imitar la carne utilizando el novedoso ingrediente "mágico" de la compañía, el hemo, producido con una levadura modificada genéticamente.

"Hicimos una especie de prueba de sabor a ciegas con nuestras franquicias, con personas en la oficina, con mis socios en el equipo ejecutivo y prácticamente nadie puede notar la diferencia", agregó.

El Whopper Imposible cuesta alrededor de un dólar más que el Whopper de carne. Pero Finazzo dijo que investigaciones muestran que los consumidores están dispuestos a pagar más por la hamburguesa de vegetales.

La carne de origen vegetal ha ido ganando popularidad a medida que se presta más atención a los peligros ambientales de la ganadería industrial. Finazzo dijo que su investigación muestra que a los clientes les gusta principalmente por sus beneficios para la salud. La hamburguesa Imposible tiene cero colesterol.

Burger King no es el primero en servir una hamburguesa sin carne. Beyond Meat, con sede en Los Ángeles, anunció a principios de enero que estaba lanzando su hamburguesa a base de vegetales en la cadena de comida rápida Carl's Jr. Beyond Meat cuenta con el actor Leonardo Di Caprio y el fundador de Microsoft, Bill Gates, como inversores

Con información de Reuters y Bloomberg*