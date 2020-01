‘Bolseros’ señalan huecos y dudas en ley que prohíbe bolsas de plástico

La ley que prohíbe el uso de bolsas de plástico en la Ciudad de México tiene muchos 'huecos legales' y ha generado dudas e inconformidad entre los productores de este material, advirtió José del Cueto, presidente de la sección de Fabricantes de Bolsas de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC).

Ante la manifestación realizada por fabricantes y comercializadores de bolsas de plástico de la capital del país, el representante industrial aplaudió que esto suceda “pues parece que es la única forma en que nos escuchan”.

“Nosotros no estuvimos en la movilización, ni la organizamos, sin embargo, hubo socios de ANIPAC que participaron. Todos tienen derecho de manifestarse, pues donde no hay diálogo y no nos escuchan, parece que esta es la única forma”, opinó.

Refirió que son 4 mil empresas afectadas, que van desde fabricantes, distribuidores y recicladores, los cuales dan empleo a más de 50 mil personas.

“Sabemos que algunos obtuvieron amparos, nos cuentan que pueden ser 50 pero podrían ser más”, agregó.

Permea el desconocimiento

Por su parte, la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, que preside Eduardo Contreras Pérez, realizó una encuesta entre sus agremiados donde encontraron una gran desinformación respecto a la nueva ley que inició el primero de enero.

Sólo 18 por ciento de los comerciantes establecidos dijo conocer la ley, aunque 98 por ciento de los consultados refirió que aplica la medida de no dar bolsas de plástico por temor a una sanción.

Además, 90 por ciento de los comerciantes consultados tiene algún tipo de duda con respecto al uso del plástico de forma general.

Asimismo, desconocen si hay algún tipo de bolsa reciclable que se pueda usar y sobre todo en qué tipo de empaque, envase, envoltura se pueden entregar los productos que se comercializan con alimentos, como pueden ser semillas, cremería y salchichonería a granel, frutas, pollo, carne y verduras, embalaje de productos de importación y exportación, entrega de prendas de tintorería y/o lavandería, refacciones, entre otros.

“Es que la ley no es clara, porque los plásticos que se dan en las tintorerías son fundas y la SEDEMA dice que son bolsas, pero eso es solo una interpretación de la ley, no hay claridad”, dijo José del Cueto.

Refirió que desde hace seis meses quieren hablar con SEDEMA, pero no los reciben.

“La secretaría ha dejado muchos huecos, dan una respuesta diferente cada que les preguntan y confunden a la población. No hay criterios claros, necesitamos que sean claros para que no confundan a la gente, ellos promueven más una campaña que una ley y esto se presta a la extorsión”, dijo.

Dijo que ya han reportado a autoridades no competentes que presionan a los comerciantes con imponerles multas; sólo personal de Sedema está autorizado a multar.

Sedema aclara dudas

Por su parte, en su cuenta de Twitter, la Sedema dijo que se mantienen abiertos al diálogo “y en este momento atendemos a un grupo de 9 personas que se dedica a la venta de bolsas de plástico en la Ciudad de México para aclarar sus dudas sobre la Ley de Residuos Sólidos”.

Nos mantenemos abiertos al diálogo y en este momento atendemos a un grupo de 9 personas que se dedica a la venta de bolsas de plástico en la Ciudad de México para aclarar sus dudas sobre la Ley de Residuos Sólidos — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) January 15, 2020

En el país 14 estados ya tienen alguna restricción y durante 2020 se unirán 4 entidades más.

La Sedema puntualizó que lo que se prohibió en la CDMX es el uso de bolsas plásticas de un sólo uso para el acarreo de productos por parte del consumidor final.

La Ley excluyó a las bolsas de plástico necesarias por razones de higiene, para contener alimentos como los cárnicos, aves y pescados, además de productos a granel.