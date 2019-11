Ben & Frank ‘catafixia’ incremento de ventas online por más tiendas físicas en 2020

Ben & Frank, la startup mexicana de venta de lentes a precios asequibles, apuesta por la expansión de tiendas, pues en el último año pasó de tener 5 a 18 puntos de venta, lo que derivó que el comercio en línea ya sólo le aporte el 20 por ciento de sus ingresos.

“El 20 por ciento se vende en online, el año pasado cerramos con 5 tiendas, y este año tenemos 18, entonces poco a poco se ha ido cambiando esa dinámica”, indicó Eduardo Paulsen, cofundador de Ben & Frank.

Las sucursales se encuentran en el Área Metropolitana, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla y Metepec, para el próximo año van por más ciudades medianas como Mérida, Yucatán y Cancún, Quintana Roo.

Acorde con la expansión de puntos de venta, destacó que la plataforma tampoco queda de lado, pues al mes registra medio millón de visitas.

“La gente no se sabe su receta y no la tiene porque las ópticas no te dan esos números, entonces para eso también necesitamos tener tiendas, donde hemos puesto examen de la vista”, explicó Eduardo Paulsen.

Actualmente para la venta en línea tienen el servicio ‘prueba en casa’, el cual consiste en enviar cuatro lentes para que el consumidor se los mida.