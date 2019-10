Ausente, IP dentro de política industrial: CEO de Katcon

La nueva política industrial presentada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realmente no considera lo que necesita el empresariado en México para animarse a invertir, opinó Fernando Turner, presidente y CEO de Katcon.

“Cualquiera que crea que eso es una política industrial no sabe lo que necesita el empresario para animarse a invertir, si yo veo eso y tengo un proyecto para el país pues me deja igual (con incertidumbre)”, dijo en entrevista con El Financiero.

El exsecretario de desarrollo económico de Nuevo León dijo que el decálogo presentado por la Secretaría de Economía es una serie de enunciados.

“Que en buena medida están copiados del programa de política industrial de (Ernesto) Zedillo, no trae instrumentación, no tiene herramientas, ni propuestas concretas, no tiene alma, ni fuerza, es un papel, con enunciados vacíos”, dijo.

Remarcó que por la falta de seguridad para atraer inversiones se desperdicia el entorno económico mundial, pues México podría captar mucha inversión china y alentar a los capitales nacionales a que se aliara con empresas chinas para producir para el mercado mexicano y Estados Unidos.

Agregó que hay una actitud negativa para apoyar la inversión de tecnología empresarial, pues considera que impulsar a las pequeñas y medianas compañías se abrirán los espacios laborales e incluso no se requeriría de programas como Jóvenes construyendo el futuro.