Aumento del costo del espectro aún no se verá reflejado en tarifas de conectividad

El aumento del costo por el uso del espectro hasta el momento no se verá reflejado en las tarifas de los servicios de conectividad, ya que se equipara con la inflación, aseguró Jorge Bravo, analista de Digital Policy Law.

“Es difícil que los operadores de telecomunicaciones incrementen sus precios y sus tarifas porque hay una competencia, a ningún operador móvil le conviene subir las tarifas”, comentó Bravo.

Agregó que los operadores móviles en este momento no podrían incrementar su tarifas, sin embargo la decisión de tasar más a las bandas, recurso esencial para que las empresas puedan conectar al país, ampliará la brecha digital al no desplegarse más espectro y con ellos no llegar a más sitios.

“Va a pasar que la cobertura no se va ampliar más y que la inversión no va a llegar a la redes, las inversiones se reducen y al reducirse no se despliegan rápidamente las redes sobre todo las futuras como el 5G”, dijo.

Por ello enfatizó que aumentar el costo del espectro sólo afecta al usuario al no permitirles ejercer sus derechos al encarecer el acceso al mundo digital.

“Los únicos afectados son los usuarios y deben de quitarse de la cabeza que el espectro es para los operadores, eso no es cierto es para los usuarios y es para que recibamos servicios y para ejercer nuestros derechos, por lo tanto encarecer el espectro es encarecer el acceso a nuestros derechos fundamentales y es propiciar la exclusión digital”, aseveró