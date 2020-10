Aumento al costo del espectro retrasará llegada del 5G en México: América Móvil

América Móvil aseguró no estar de acuerdo con el incremento al costo del espectro radioeléctrico en México, pues lo que traerá como consecuencia es retrasar la implementación del 5G en el país.

“Nosotros no estamos de acuerdo (con el aumento del espectro), y lo único que van a hacer es retrasar el 5G. México en este momento tiene los niveles más altos de espectro, estamos pagando mucho dinero y no estamos de acuerdo en eso, estamos siguiendo las discusiones, no sabemos en qué va a terminar”, aseveró Daniel Hajj Aboumrad, Chief Executive Officer, en conferencia con analistas.

La Cámara de Diputados aprobó un aumento de 6.5 por ciento al costo de las bandas 800 y 850 Megahertz (MHz), cuyo porcentaje es menor al propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien pedía un alza del 56.5 por ciento.

Agregó que para este año reducirá su Capex (gasto de capital) a 6 mil millones de dólares, respecto a los 8 mil 500 millones de dólares proyectados para este año, lo que significa una baja de 29.4 por ciento.

“Vamos a reducir el Capex de nuestro Capex original de este año porque porque en el encierro fue muy difícil de ejecutar, también porque sacamos los proyectos que no necesitamos y tal vez los vamos a retrasar y estamos trabajando ahora mismo para ver cuál será el Capex para el próximo año”, informó el directivo de América Móvil.

